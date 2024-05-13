Когда придет тепло? Стало известно, какая погода ждет жителей Тюмени

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Горожан интересует вопрос, когда же уже в Тюмень придет тепло. Ожидать его в мае не стоит, говорят синоптики.
До конца текущей недели температура воздуха в городе не поднимается выше 18 градусов, хотя во вторник, среду и четверг будет достаточно солнечно. К выходным и вовсе пойдут дожди. В субботу днем ожидается +12, а в воскресенье — +15.
Следующая неделя будет уже более теплой. С 20 мая ожидается от +18 градусов днем, а к выходным воздух прогреется до +21 градуса.
А вот с понедельника, 27 мая, температура воздуха вновь начнет падать. Может похолодать до +8 градусов, будут лить дожди. В первый день июня, по предварительным прогнозам синоптиков, ожидается +8 градусов днем и дождь.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени произошел пожар на Промышленной.