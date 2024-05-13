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Published Сегодня, 12:44

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Когда придет тепло? Стало известно, какая погода ждет жителей Тюмени

Когда придет тепло? Стало известно, какая погода ждет жителей Тюмени

13 мая 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени май выдался совсем не весенним: прошли дожди, снега, температура воздуха не поднимается выше 20 градусов. Сегодня в областной столице +6 градусов, возможен небольшой дождь.

Горожан интересует вопрос, когда же уже в Тюмень придет тепло. Ожидать его в мае не стоит, говорят синоптики.

До конца текущей недели температура воздуха в городе не поднимается выше 18 градусов, хотя во вторник, среду и четверг будет достаточно солнечно. К выходным и вовсе пойдут дожди. В субботу днем ожидается +12, а в воскресенье — +15.

Следующая неделя будет уже более теплой. С 20 мая ожидается от +18 градусов днем, а к выходным воздух прогреется до +21 градуса.

А вот с понедельника, 27 мая, температура воздуха вновь начнет падать. Может похолодать до +8 градусов, будут лить дожди. В первый день июня, по предварительным прогнозам синоптиков, ожидается +8 градусов днем и дождь.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени произошел пожар на Промышленной.

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