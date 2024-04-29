Теплый и дождливый: синоптики рассказали, каким будет май в Тюмени

Отметим, согласно данным архива, самый холодный день в мае был в 2018 году — 4 мая 2018 температура воздуха опустилась до +1…-3. Самый жаркий день в мае за всю историю наблюдений был зарегистрирован в 2021 года — 24 мая воздух в Тюмени в 2021 году прогрелся до +34.