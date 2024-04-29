Теплый и дождливый: синоптики рассказали, каким будет май в Тюмени

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Updated Сегодня, 13:02
Среднесуточная температура воздуха в течение первых десяти дней месяца составит +2….+9. На протяжении всей ближайшей недели в областной столице ожидаются переменная облачность, осадки в виде дождя. 2 и 3 мая метеорологи обещают и вовсе дождь со снегом.
11 мая, в субботу, в Тюмени потеплеет до +14…+16, осадки прекратятся. Сухая погода продержится до 14 мая, после чего в город вновь вернутся кратковременные дожди — среднесуточная температура воздуха в течение второй декады месяца составит +10…+17.
В 20-х числах мая в областной столице воздух прогреется до +18…+19 в дневные часы, ночью столбики термометров не будут опускаться ниже +9…+12. При этом практически каждый день будет идти дождь. 23, 24 и 31 мая метеорологи прогнозируют ливневые дожди. В целом в течение мая ожидается всего 8 солнечных дней.
Отметим, согласно данным архива, самый холодный день в мае был в 2018 году — 4 мая 2018 температура воздуха опустилась до +1…-3. Самый жаркий день в мае за всю историю наблюдений был зарегистрирован в 2021 года — 24 мая воздух в Тюмени в 2021 году прогрелся до +34.