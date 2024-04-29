nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Синоптики рассказали, каким будет май в Тюмени

Теплый и дождливый: синоптики рассказали, каким будет май в Тюмени

29 апреля 2024, 13:00
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, каким будет май в Тюмени

Теплая погода вернется в Тюмень в конце следующей недели. По прогнозам метеорологов, первая декада мая будет прохладной и дождливой.

Среднесуточная температура воздуха в течение первых десяти дней месяца составит +2….+9. На протяжении всей ближайшей недели в областной столице ожидаются переменная облачность, осадки в виде дождя. 2 и 3 мая метеорологи обещают и вовсе дождь со снегом.

11 мая, в субботу, в Тюмени потеплеет до +14…+16, осадки прекратятся. Сухая погода продержится до 14 мая, после чего в город вновь вернутся кратковременные дожди — среднесуточная температура воздуха в течение второй декады месяца составит +10…+17.

Фото: gismeteo.ru

В 20-х числах мая в областной столице воздух прогреется до +18…+19 в дневные часы, ночью столбики термометров не будут опускаться ниже +9…+12. При этом практически каждый день будет идти дождь. 23, 24 и 31 мая метеорологи прогнозируют ливневые дожди. В целом в течение мая ожидается всего 8 солнечных дней.

Отметим, согласно данным архива, самый холодный день в мае был в 2018 году — 4 мая 2018 температура воздуха опустилась до +1…-3. Самый жаркий день в мае за всю историю наблюдений был зарегистрирован в 2021 года — 24 мая воздух в Тюмени в 2021 году прогрелся до +34.

Читайте также:
Подростки изнасиловали ребенка в туалете ишимской школыПарк в районе Комарово в Тюмени благоустроят через три годаВода отрезала от «большой земли» 14 сел и деревень Абатского района
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода в Тюмени#Погода#Дожди
Подпишитесь
Рост за сутки более чем на метр: вода в реке Ишим продолжает прибывать
Сегодня, 04:03
Зарплата четверть миллиона: тюменцам предлагают за 260 тысяч упаковывать одежду Nike
Сегодня, 05:25
Тест на эрудицию! Сможете ли вы ответить на 10 вопросов для самых умных?
27 апреля, 08:45
Переводы без комиссии, акцизы на вино и защита от просрочки: что изменится с 1 мая
Вчера, 01:00
Арбитражи апреля: суд с «Вконтакте», хитрые закупки администрации и бизнес-должники
27 апреля, 07:00
«Он первым вступил в бой»: на СВО погиб командир отделения из Тюменской области
Вчера, 01:07
"