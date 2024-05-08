9 мая Сбер приглашает тюменцев на праздничный концерт

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В программе — песни, стихотворения и танцевальные номера, подготовленные сотрудниками банка, а также выступления детских творческих коллективов. Для участников концерта будет организована полевая кухня, где можно попробовать солдатскую кашу с горячим чаем.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Мы рады пригласить тюменцев и гостей города на праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Уже третий год подряд сотрудники Сбера совместно с партнерами выступают с творческими номерами, которые трогают сердца людей и напоминают о героическом прошлом нашей страны. Для зрителей мы подготовили георгиевские ленточки. Также в преддверии праздников черно-желтый символ воинской славы можно получить в офисах Сбера.