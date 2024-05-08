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9 мая Сбер приглашает тюменцев на праздничный концерт

9 мая Сбер приглашает тюменцев на праздничный концерт

8 мая 2024, 11:18
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KRVkQ
Сбербанк приглашает жителей и гостей города Тюмени на концерт, посвященный великому празднику — Дню Победы. Мероприятие пройдет 9 мая с 13 до 14 часов у главного здания банка по адресу улица Рижская, дом 61.

В программе — песни, стихотворения и танцевальные номера, подготовленные сотрудниками банка, а также выступления детских творческих коллективов. Для участников концерта будет организована полевая кухня, где можно попробовать солдатскую кашу с горячим чаем.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы рады пригласить тюменцев и гостей города на праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Уже третий год подряд сотрудники Сбера совместно с партнерами выступают с творческими номерами, которые трогают сердца людей и напоминают о героическом прошлом нашей страны. Для зрителей мы подготовили георгиевские ленточки. Также в преддверии праздников черно-желтый символ воинской славы можно получить в офисах Сбера.
#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Банк#Сбербанк#Музыка#Концерты#Праздник#День Победы#9 мая#Сбер
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