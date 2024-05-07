«Росводоканал Тюмень» обеспечила надежность водоснабжения социнфраструктуры области

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
По водопроводу из современных полимерных материалов протяженностью около семи километров чистая вода придет в Винзилинский психоневрологический диспансер, лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», санатории «Ласточка», «Сосновый бор», «Пышма» и дом отдыха «Дом пионеров». Работы были проведены по концессионному соглашению, заключенному между администрацией района и «Росводоканал Тюмень» при участии регионального правительства в 2022 году.
Строительство началось в начале февраля, а в начале мая мы подключили новую трубу к действующей системе водоснабжения. На этапе строительства контролировали качество работ методом телеинспекции, сейчас проводится промывка и дезинфекция новых коммуникаций, — рассказал руководитель проекта отдела капитального строительства «Росводоканал Тюмень» Владимир Блинов.
После того как от лаборатории будет получено заключение о том, что трубопровод готов к вводу в эксплуатацию, чистая вода придет новым абонентам водоканала.