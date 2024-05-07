«Росводоканал Тюмень» обеспечила надежность водоснабжения социнфраструктуры области

По водопроводу из современных полимерных материалов протяженностью около семи километров чистая вода придет в Винзилинский психоневрологический диспансер, лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», санатории «Ласточка», «Сосновый бор», «Пышма» и дом отдыха «Дом пионеров». Работы были проведены по концессионному соглашению, заключенному между администрацией района и «Росводоканал Тюмень» при участии регионального правительства в 2022 году.