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«Росводоканал Тюмень» обеспечила надежность водоснабжения социнфраструктуры области

«Росводоканал Тюмень» обеспечила надежность водоснабжения социнфраструктуры области

7 мая 2024, 08:49
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Новые коммуникации, построенные тюменским водоканалом вблизи села Винзили Тюменского района, обеспечат централизованным водоснабжением объекты социальной инфраструктуры.

По водопроводу из современных полимерных материалов протяженностью около семи километров чистая вода придет в Винзилинский психоневрологический диспансер, лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», санатории «Ласточка», «Сосновый бор», «Пышма» и дом отдыха «Дом пионеров». Работы были проведены по концессионному соглашению, заключенному между администрацией района и «Росводоканал Тюмень» при участии регионального правительства в 2022 году.

Строительство началось в начале февраля, а в начале мая мы подключили новую трубу к действующей системе водоснабжения. На этапе строительства контролировали качество работ методом телеинспекции, сейчас проводится промывка и дезинфекция новых коммуникаций, — рассказал руководитель проекта отдела капитального строительства «Росводоканал Тюмень» Владимир Блинов.

После того как от лаборатории будет получено заключение о том, что трубопровод готов к вводу в эксплуатацию, чистая вода придет новым абонентам водоканала.

#Тюмень#Тюменская область#Водоснабжение#Росводоканал#Винзили#Дезинфекция#Санатории#Лаборатория
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