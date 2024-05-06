Около 1 тысячи тюменцев уже стали жертвами клещей. Более 170 из них — дети

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе прививки против клещевого вирусного энцефалита поставили более 43,5 тысячи человек, в том числе 13,9 тысячи детей.
В ведомстве напомнили, что в случае присасывания клеща необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Жителям Тюмени — в Тюменскую областную инфекционную клиническую больницу (Комсомольская, 54 А). Жителям других территорий — в областные больницы в муниципальных образованиях.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тюмени завершились акарицидные обработки скверов и лесопарков. Всего было обработано около 300 гектаров. В целом в регионе в этом году обезопасят от лесных кровососов около 6,5 тысячи гектаров зеленых зон.