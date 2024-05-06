Около 1 тысячи тюменцев уже стали жертвами клещей. Более 170 из них — дети

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тюмени завершились акарицидные обработки скверов и лесопарков. Всего было обработано около 300 гектаров. В целом в регионе в этом году обезопасят от лесных кровососов около 6,5 тысячи гектаров зеленых зон.