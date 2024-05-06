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Около 1 тысячи тюменцев уже пострадали от клещей

Около 1 тысячи тюменцев уже стали жертвами клещей. Более 170 из них — дети

6 мая 2024, 07:40
Фото: 1MI

Около 1 тысячи тюменцев уже пострадали от клещей

С начала эпидсезона с медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обратились 963 человека, в том числе более 170 детей до 14 лет. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили все пострадавшие.

По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе прививки против клещевого вирусного энцефалита поставили более 43,5 тысячи человек, в том числе 13,9 тысячи детей.

В ведомстве напомнили, что в случае присасывания клеща необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Жителям Тюмени — в Тюменскую областную инфекционную клиническую больницу (Комсомольская, 54 А). Жителям других территорий — в областные больницы в муниципальных образованиях.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тюмени завершились акарицидные обработки скверов и лесопарков. Всего было обработано около 300 гектаров. В целом в регионе в этом году обезопасят от лесных кровососов около 6,5 тысячи гектаров зеленых зон.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Касается каждого#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Клещи#Акарицидная обработка#Клещевой энцефалит
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