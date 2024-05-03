В Тюмени расцвели яблони. ФОТО

Относительно теплая погода, до +15, вернется в Тюмень только к 9 мая. 18 и 19 мая потеплеет до +18…+17. Правда, практически каждый день до конца мая будут идти дожди — сухими ожидаются лишь четыре дня последнего месяца весны.