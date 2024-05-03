В Тюмени расцвели яблони. ФОТО

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В настоящее время столбики термометров в городе показывают +6. Синоптики обещают в течение дня дожди — ожидается выпадение более 8,5 мм осадков. В субботу похолодает до +1…+3 и пойдет снег с дождем.
В праздничный день Пасхи 5 мая солнцем и теплом небесная канцелярия жителей областной столицы тоже не порадует — будет пасмурно, ветрено и прохладно. Максимальная температура воздуха составит +2…+7.
Относительно теплая погода, до +15, вернется в Тюмень только к 9 мая. 18 и 19 мая потеплеет до +18…+17. Правда, практически каждый день до конца мая будут идти дожди — сухими ожидаются лишь четыре дня последнего месяца весны.
Ранее «Наш Город» писал, что из-за резкого ухудшения погоды на юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В выходные ожидается снег и штормовой ветер до 18-22 м/с.