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Updated Сегодня, 09:11

В Тюмени расцвели яблони

В Тюмени расцвели яблони. ФОТО

3 мая 2024, 09:09
Фото: 1MI

В Тюмени расцвели яблони

В Тюмени, несмотря на пришедшие в областную столицу холода, начали цвести яблони. Также набирает цвет черемуха и сирень. Фотографиями весенних красок города тюменцы делятся в социальных сетях.
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Весна

В настоящее время столбики термометров в городе показывают +6. Синоптики обещают в течение дня дожди — ожидается выпадение более 8,5 мм осадков. В субботу похолодает до +1…+3 и пойдет снег с дождем.

Фото: Типичная Тюмень

В праздничный день Пасхи 5 мая солнцем и теплом небесная канцелярия жителей областной столицы тоже не порадует — будет пасмурно, ветрено и прохладно. Максимальная температура воздуха составит +2…+7.

Фото: Типичная Тюмень

Относительно теплая погода, до +15, вернется в Тюмень только к 9 мая. 18 и 19 мая потеплеет до +18…+17. Правда, практически каждый день до конца мая будут идти дожди — сухими ожидаются лишь четыре дня последнего месяца весны.

Ранее «Наш Город» писал, что из-за резкого ухудшения погоды на юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В выходные ожидается снег и штормовой ветер до 18-22 м/с.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Весна
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