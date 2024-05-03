Шишки, можжевеловые ягоды и орехи: кондитеры поделились рецептурой сибирского кулича

Для начала следует: приготовить опару: смешать молоко с сахаром и дрожжами, добавить 50 граммов муки и дать немного постоять, пока не пойдет процесс брожения. Затем в опару добавить яйца, соль, квасное сусло, перемешать, добавить муку, ржаную и пшеничную и замесить тесто, после чего добавить размягчённое сливочное масло. Хорошо вымесить, добавить шишки и можжевеловые ягоды. Оставить на расстойке. После поднятия теста сделать обминку, разложить по формочкам и отправить еще раз на расстойку.