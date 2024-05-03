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Студенты из Тюмени разработали уникальный рецепт сибирского кулича с шишками

Шишки, можжевеловые ягоды и орехи: кондитеры поделились рецептурой сибирского кулича

3 мая 2024, 07:52
Фото: 1MI

Студенты из Тюмени разработали уникальный рецепт сибирского кулича с шишками

Рецепт настоящего сибирского кулича к празднику Пасхи, в составе которого еловые шишки, цитрусовые кедровые орехи и ягоды, разработали студенты Университета Северного Зауралья.

Также учащиеся подготовили рецепты куличей на основе бриоши с цукатами, шафраном, цитрусами и облепиховым зефиром и с вяленой и сублимированной клюквой, орехами кешью и свежими ягодами.

Фото: ГАУ Северного Зауралья

Рецептом одного из них «Наш Город» делится со своими читателями. Для приготовления пасхальной выпечки потребуется:

  • Соль — 5 гр
  • Сахар — 60 гр
  • Масло сливочное — 150 гр
  • Яйцо куриное — 4 штуки
  • Мука ржаная — 250 гр
  • Мука пшеничная — 250 гр
  • Дрожжи сухие — 15 гр
  • Молоко — 70 гр
  • Квасное сусло — 70 гр
  • Варенье из еловых шишек (только шишки) — 120 гр
  • Можжевеловые ягоды — 3 гр

Для начала следует: приготовить опару: смешать молоко с сахаром и дрожжами, добавить 50 граммов муки и дать немного постоять, пока не пойдет процесс брожения. Затем в опару добавить яйца, соль, квасное сусло, перемешать, добавить муку, ржаную и пшеничную и замесить тесто, после чего добавить размягчённое сливочное масло. Хорошо вымесить, добавить шишки и можжевеловые ягоды. Оставить на расстойке. После поднятия теста сделать обминку, разложить по формочкам и отправить еще раз на расстойку.

Выпекать в духовке при температура 180 градусов 30-40 минут.

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Отметим, в тюменских магазинах пасхальные куличи поступили в продажу более недели назад. Средняя стоимость выпечки весом 100-150 граммов составляет 60-130 рублей. 200-граммовые куличи в среднем стоят 140-169 рублей, стоимость 300-350 граммовых составляет 160-220 рублей. 500-граммовые изделия в магазинах продают за 260-370 рублей. Стоимость зависит от производителя и используемых ингредиентов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в преддверии праздника Пасхи снизились цены на куриные яйца. Яйца категории СО в магазинах продают за 118-136 рублей.

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