Тюмень сковали 9-балльные пробки

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Большие заторы образовались на Первомайской улице. По традиции, выстроились машины в очередь на центральной улице Республики, начиная с перекрестка с улицей 8 марта и заканчивая пересечением с улицей Челюскинцев.
Пробка образовалась и на мосту Челюскинцев в сторону города. Автомобили стоят и на Ленина, начиная с Круглой Бани, заканчивая перекрестком с Красина. Дальше улица перекрыта для капитального ремонта. На Красина тоже затор — там выстроились в пробку авто, которые сворачивают с Ленина, чтобы объехать перекрытый участок. Небольшая очередь машин и на Перекопской.
Пробки наблюдаются и на улицах Герцена и Мельникайте, Чернышевского.
Большая пробка и на Объездной.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень-ХМАО плохая видимость из-за снега.