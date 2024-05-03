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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:21

Тюмень сковали 9-балльные пробки

Тюмень сковали 9-балльные пробки

3 мая 2024, 13:19
Фото: 1MI
В Тюмени неожиданно для всех горожан выпал снег в мае. В час пик погодные условия стали причиной 9-балльных пробок, как свидетельствуют данные Яндекс. Карт.
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Снег

Большие заторы образовались на Первомайской улице. По традиции, выстроились машины в очередь на центральной улице Республики, начиная с перекрестка с улицей 8 марта и заканчивая пересечением с улицей Челюскинцев.

Пробка образовалась и на мосту Челюскинцев в сторону города. Автомобили стоят и на Ленина, начиная с Круглой Бани, заканчивая перекрестком с Красина. Дальше улица перекрыта для капитального ремонта. На Красина тоже затор — там выстроились в пробку авто, которые сворачивают с Ленина, чтобы объехать перекрытый участок. Небольшая очередь машин и на Перекопской.

Пробки наблюдаются и на улицах Герцена и Мельникайте, Чернышевского.

Большая пробка и на Объездной.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень-ХМАО плохая видимость из-за снега.

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#Нигина Азамова#Общество#Дорожные пробки#Пробки#Снег#Машины
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