Тюмень сковали 9-балльные пробки

Пробка образовалась и на мосту Челюскинцев в сторону города. Автомобили стоят и на Ленина, начиная с Круглой Бани, заканчивая перекрестком с Красина. Дальше улица перекрыта для капитального ремонта. На Красина тоже затор — там выстроились в пробку авто, которые сворачивают с Ленина, чтобы объехать перекрытый участок. Небольшая очередь машин и на Перекопской.