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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

Тюменский автовокзал запустит новый рейс до Екатеринбурга

Автовокзал Тюмени запустит новый рейс до Екатеринбурга

3 мая 2024, 05:04
Фото: 1MI

Тюменский автовокзал запустит новый рейс до Екатеринбурга

Новый маршрут начнет движение с 8 мая. Поездки будут выполняться пять раз в неделю.

8 мая автовокзал Тюмени запустит новый рейс до Екатеринбурга. Маршрут №5232 будет отправляться в 05:35 по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, сообщается на сайте автовокзала.

Стоимость взрослого билета — 1657 рублей, детского — 829 рублей. За багаж нужно будет заплатить 331 рубль.

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На данный момент автобусы из Тюмени до Екатеринбурга отправляются ежедневно в 17:11 и 22:30. Теперь рейсы будут выполняться 3 раза в сутки.

Ранее «Наш город» сообщал, что общественный транспорт в Тюмени перешел на летнее расписание. До СНТ запустят 16 дополнительных маршрутов.

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