В реках Ишим и Тобол начался интенсивный рост воды

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В районе Абатска уровень Ишима увеличился за последние сутки на 7 сантиметров — до 12,28 метра.
Также активно прибывает вода в Тоболе в районе Упорово — за два часа, с 8:00 до 10:00, уровень увеличился на 15 сантиметров и достиг отметки 838 сантиметров.
Жителей региона призывают эвакуировать из опасных зон детей, пенсионеров, маломобильных и больных людей. Телефон горячей линии по вопросам паводка: 122, кнопка 3.
Ранее «Наш Город» писал, что пик паводка в Викуловском районе ожидается 5–6 мая. В Упорово максимальный уровень воды в Тоболе ожидают с 6 по 9 мая.