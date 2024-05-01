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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В реках Ишим и Тобол начался интенсивный рост воды

В реках Ишим и Тобол начался интенсивный рост воды

1 мая 2024, 06:25
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Уровень воды в реке Ишим в Абатском и Викуловском районах продолжает интенсивно повышаться. За последние два часа в районе Викулово вода поднялась еще на 6 сантиметров — до 10,66 метра.

В районе Абатска уровень Ишима увеличился за последние сутки на 7 сантиметров — до 12,28 метра.

Также активно прибывает вода в Тоболе в районе Упорово — за два часа, с 8:00 до 10:00, уровень увеличился на 15 сантиметров и достиг отметки 838 сантиметров.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Жителей региона призывают эвакуировать из опасных зон детей, пенсионеров, маломобильных и больных людей. Телефон горячей линии по вопросам паводка: 122, кнопка 3.

Ранее «Наш Город» писал, что пик паводка в Викуловском районе ожидается 5–6 мая. В Упорово максимальный уровень воды в Тоболе ожидают с 6 по 9 мая.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Эвакуация#Ишимский район#Абатский район#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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