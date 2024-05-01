Тюменцы попали в давку на концерте группы «Звери»

Кроме того, выступление группы, популярной в нулевых, едва не сорвала обезумевшая фанатка — девушка выбежала на сцену и вцепилась в солиста. На помощь Роману подоспела охрана — девушку оттащили. По словам очевидцев, фанатка укусила артиста и поцарапала.