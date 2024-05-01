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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Тюменцы оказались в давке на выступлении группы «Звери»

Тюменцы попали в давку на концерте группы «Звери»

1 мая 2024, 04:33
Фото: ВК группа «Звери»

Тюменцы оказались в давке на выступлении группы «Звери»

В Тюмени на концерте рок-группы «Звери» образовалась давка. Выступление проходило накануне во Дворце спорта. По словам зрителей, причиной давки стали узкие проходы с танцпола.
Сюжет
Концерт
«После концерта „Зверей“ мы выходили с танцпола, огромная толпа людей проходила через узкий проход с высоким порогом. Естественно, люди об него запинались или просто притормаживали, чтобы перейти. А сзади вся эта масса давила на проходящего», — рассказала Ура.Ру одна из зрительниц.

Кроме того, выступление группы, популярной в нулевых, едва не сорвала обезумевшая фанатка — девушка выбежала на сцену и вцепилась в солиста. На помощь Роману подоспела охрана — девушку оттащили. По словам очевидцев, фанатка укусила артиста и поцарапала.

После ЧП концертную программу прервали — на сцене выключили свет, все участники группы ушли. Через несколько минут коллектив вернулся и исполнил финальную песню.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отменили выступление латвийского рэпера Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина. Артиста уличили в употреблении наркотиков и по решению суда приняли решение о депортации из страны.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ЧП#Рок-концерт#Концерт
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