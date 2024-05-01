Тюменцы попали в давку на концерте группы «Звери»

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
«После концерта „Зверей“ мы выходили с танцпола, огромная толпа людей проходила через узкий проход с высоким порогом. Естественно, люди об него запинались или просто притормаживали, чтобы перейти. А сзади вся эта масса давила на проходящего», — рассказала Ура.Ру одна из зрительниц.
Кроме того, выступление группы, популярной в нулевых, едва не сорвала обезумевшая фанатка — девушка выбежала на сцену и вцепилась в солиста. На помощь Роману подоспела охрана — девушку оттащили. По словам очевидцев, фанатка укусила артиста и поцарапала.
После ЧП концертную программу прервали — на сцене выключили свет, все участники группы ушли. Через несколько минут коллектив вернулся и исполнил финальную песню.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отменили выступление латвийского рэпера Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина. Артиста уличили в употреблении наркотиков и по решению суда приняли решение о депортации из страны.