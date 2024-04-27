В эфире Первого канала ведущий неправильно назвал затопленное тюменское село

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В ходе новостного эфира на Первом канале ведущий рассказывал о затоплениях в селе Абатском. Напомним, что там сейчас складывается самая напряженная обстановка.
Уровень воды в реке Ишим стремительно растет.
Ведущий начал рассказывать об обстановке в селе Абатское, но назвал его Арбатским. На ошибку обратили внимание зрители телепередачи.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали зарабатывать на беседках в Гилевской роще.