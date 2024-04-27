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В эфире Первого канала ведущий неправильно назвал затопленное тюменское село

В эфире Первого канала ведущий неправильно назвал затопленное тюменское село

27 апреля 2024, 14:10
Фото: 1MI
В Тюменской области ситуация с паводком обостряется. О затоплениях в регионе рассказывают в том числе и на федеральных телеканалах.

В ходе новостного эфира на Первом канале ведущий рассказывал о затоплениях в селе Абатском. Напомним, что там сейчас складывается самая напряженная обстановка.

Уровень воды в реке Ишим стремительно растет.

Ведущий начал рассказывать об обстановке в селе Абатское, но назвал его Арбатским. На ошибку обратили внимание зрители телепередачи.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали зарабатывать на беседках в Гилевской роще.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Телевидение#Паводок#Первый канал#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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