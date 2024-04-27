Тюменцы начали продавать очередь на беседки в Гилевской роще

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Объявление появилось на Авито. Тюменец, разместивший объявление об услуге пишет, что готов занять беседку в любой день:
«Пишите, договоримся, работаю по предоплате 40%», — пишет автор объявления.
Также, мужчина указал даты, на которые беседки уже зарезервированы и числа, в которые он готов занять для желающих беседку.
Свои услуги он оценивает в 2000 рублей. Напомним, что такие объявления в Тюмени появляются ежегодно. Тюменцы охотно пользуются услугой, поскольку в Гилевской роще очень сложно занять место для отдыха в выходные. Собираются большие очереди.
Ранее " Наш город» писал, что тюменских детей отправят на отдых к побережью Черного моря.