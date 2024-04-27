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Published Сегодня, 12:51

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Updated Сегодня, 12:53

Тюменцы начали продавать очередь на беседки в Гилевской роще

Тюменцы начали продавать очередь на беседки в Гилевской роще

27 апреля 2024, 12:51
Фото: 1MI
В преддверии майских праздников предприимчивые тюменцы решили заработать необычным способом: они за деньги займут для вас беседку в Гилевской роще.

Объявление появилось на Авито. Тюменец, разместивший объявление об услуге пишет, что готов занять беседку в любой день:

«Пишите, договоримся, работаю по предоплате 40%», — пишет автор объявления.

Также, мужчина указал даты, на которые беседки уже зарезервированы и числа, в которые он готов занять для желающих беседку.

Свои услуги он оценивает в 2000 рублей. Напомним, что такие объявления в Тюмени появляются ежегодно. Тюменцы охотно пользуются услугой, поскольку в Гилевской роще очень сложно занять место для отдыха в выходные. Собираются большие очереди.

Ранее " Наш город» писал, что тюменских детей отправят на отдых к побережью Черного моря.

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