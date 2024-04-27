Тюменцы начали продавать очередь на беседки в Гилевской роще

Свои услуги он оценивает в 2000 рублей. Напомним, что такие объявления в Тюмени появляются ежегодно. Тюменцы охотно пользуются услугой, поскольку в Гилевской роще очень сложно занять место для отдыха в выходные. Собираются большие очереди.