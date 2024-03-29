Торговый центр на Пермякова в Тюмени выставили на продажу

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:58
В Тюмени выставили на продажу торговый центр «Матрикс» на Пермякова. За него владелец просит 600 миллионов рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на «Авито».
В описании указано, что вблизи торгового центра находятся автовокзал, колледж, техникум, гимназия, детский сад, крупные транспортные узлы и другие объекты, генерирующие трафик. К трехэтажному зданию прилагается парковка и места для рекламы.
Общая площадь торгового центра — 4436 квадратных метров. Здание оборудовано четырьмя лифтами, в том числе и грузовыми, собственной газовой котельной, видеонаблюдением и автоматической системой пожаротушения. Причины продажи бизнеса владелец не раскрывает.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выставили на продажу здание бывшей обувной фабрики, расположенное на пересечении улиц Урицкого и Семакова. Его уже пытались продать около двух лет назад и с того момента оно подешевело на 11 миллионов рублей.