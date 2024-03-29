Торговый центр на Пермякова в Тюмени выставили на продажу

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выставили на продажу здание бывшей обувной фабрики, расположенное на пересечении улиц Урицкого и Семакова. Его уже пытались продать около двух лет назад и с того момента оно подешевело на 11 миллионов рублей.