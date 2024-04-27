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Тобольский мэр нашел способ остановить протестные акции в своем городе

Тобольский мэр нашел способ остановить протестные акции в своем городе

27 апреля 2024, 10:22
Фото: 1MI
В Тобольске взбунтовались активисты. Все из-за исторического здания мужской гимназии, в котором предприниматели хотят открыть отель. Активисты вместо отеля хотят организовать в здании музей Дмитрия Менделеева. Он родился в этом здании — его отец был директором Тобольской гимназии.

Глава администрации Тобольска Максим Афанасьев, как рассказывают инсайдеры, наше способ остановить бунт активистов.

Чтобы недовольства прекратились, мэр решил пойти на компромисс. Половину здания займет инвестор, который откроет отель, а часть здания выделят под музей. Афанасьев пообещал, по информации ura.ru, даже профинансировать памятник Менделееву.

Этот вариант устроил и общественников, и инвестора.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев вакцинируют от гепатита А.

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