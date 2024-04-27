Тобольский мэр нашел способ остановить протестные акции в своем городе

В Тобольске взбунтовались активисты. Все из-за исторического здания мужской гимназии, в котором предприниматели хотят открыть отель. Активисты вместо отеля хотят организовать в здании музей Дмитрия Менделеева. Он родился в этом здании — его отец был директором Тобольской гимназии.