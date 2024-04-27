Тобольский мэр нашел способ остановить протестные акции в своем городе

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Глава администрации Тобольска Максим Афанасьев, как рассказывают инсайдеры, наше способ остановить бунт активистов.
Чтобы недовольства прекратились, мэр решил пойти на компромисс. Половину здания займет инвестор, который откроет отель, а часть здания выделят под музей. Афанасьев пообещал, по информации ura.ru, даже профинансировать памятник Менделееву.
Этот вариант устроил и общественников, и инвестора.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцев вакцинируют от гепатита А.