Сразу трое бойцов из Тюменской области погибли на СВО

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Родственникам мужчин посмертно вручили Ордена Мужества.
Известно, что Константин Уткин находился в зоне боевых действий с 28 сентября по 28 ноября 2023 года. Мужчина пребывал в должности стрелка мотострелковой роты.
Алексей Мунарев принимал участие в СВО с 8 июня по 1 октября 2023 года в должности наводчика-оператора танка. Вячеслав Царёв служил в должности старшего водителя с 5 июня по 7 октября 2023 года.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как в Тобольске вручали Орден Мужества жене рядового Вячеслава Царёва.