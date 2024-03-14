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Published Сегодня, 16:04

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Updated Сегодня, 16:06

Сразу трое бойцов из Тюменской области погибли на СВО

Сразу трое бойцов из Тюменской области погибли на СВО

14 марта 2024, 16:04
Фото: 1MI
Мэр Тобольска Максим Афанасьев подтвердил гибель сразу трех военных на СВО. Среди павших числятся: сержант Константин Уткин, рядовой Алексей Мунарев и Вячеслав Царёв.

Родственникам мужчин посмертно вручили Ордена Мужества.

Известно, что Константин Уткин находился в зоне боевых действий с 28 сентября по 28 ноября 2023 года. Мужчина пребывал в должности стрелка мотострелковой роты.

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Алексей Мунарев принимал участие в СВО с 8 июня по 1 октября 2023 года в должности наводчика-оператора танка. Вячеслав Царёв служил в должности старшего водителя с 5 июня по 7 октября 2023 года.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как в Тобольске вручали Орден Мужества жене рядового Вячеслава Царёва.

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