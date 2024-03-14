В Тобольске жене рядового, погибшего на СВО, вручили орден Мужества

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
«Человек жив ровно столько, сколько живет память о нём, — произнес градоначальник.
Отметим, что Вячеслав Царев погиб при выполнении боевых задач. Мужчина принимал участие в СВО с 5 июня по 7 октября 2023 года в должности старшего водителя понтонного отделения инженерно-саперного батальона.
Ранее стало известно о смерти в зоне СВО Мурата Муратова. Житель Тюмени отправился в зону боевых действий вслед за отцом.