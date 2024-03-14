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В Тобольске жене рядового, погибшего на СВО, вручили орден Мужества

В Тобольске жене рядового, погибшего на СВО, вручили орден Мужества

14 марта 2024, 10:31
Фото: Пресс-служба администрации Тобольска
В Тобольске жене погибшего на СВО рядового Вячеслава Царева вручили Орден Мужества. На церемонии глава города Максим Афанасьев заявил, что страна гордится своими сыновьями
«Человек жив ровно столько, сколько живет память о нём, — произнес градоначальник.

Отметим, что Вячеслав Царев погиб при выполнении боевых задач. Мужчина принимал участие в СВО с 5 июня по 7 октября 2023 года в должности старшего водителя понтонного отделения инженерно-саперного батальона.

Выпускник ТВВИКУ погиб в зоне спецоперации на Украине
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Ранее стало известно о смерти в зоне СВО Мурата Муратова. Житель Тюмени отправился в зону боевых действий вслед за отцом.

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