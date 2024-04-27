Специалисты рассказали о правилах уборки и вывозе мусора в Тюмени в праздничные дни

Тюменцев просят соблюдать правила обращения с отходами и следовать рекомендациям администраций своих муниципалитетов. Отходы необходимо размещать аккуратно, не создавая беспорядка и не мешая нормальной эксплуатации оборудования. Листву и мелкую обрезь веток обязательно нужно сложить в мешки или плотные пакеты, ветки, измельченные до полуметра, связать в тюки. Так мусор не разлетится по округе и будет компактным, а улица останется опрятной.