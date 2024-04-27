Специалисты рассказали о правилах уборки и вывозе мусора в Тюмени в праздничные дни

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
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С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая 2024 года сбор и транспортирование ТКО пройдут в привычном для тюменцев режиме. В соответствии с требованиями СанПиН: содержимое контейнеров будут вывозиться в ежедневном режиме, крупногабаритные коммунальные отходы (например, мебель, старая ванна или холодильник) — еженедельно.
На сегодняшний день жители региона активно проводят весеннюю уборку в квартирах и на своих придомовых территориях, на контейнерных площадках уже наблюдается значительное увеличение отходов.
Мы видим и учитываем в работе сезонную обстановку, ситуация находится на контроле. В случае возникновения вопросов жители могут проконсультироваться у наших специалистов удобным для себя способом, в том числе — в праздничный период, — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Тюменцев просят соблюдать правила обращения с отходами и следовать рекомендациям администраций своих муниципалитетов. Отходы необходимо размещать аккуратно, не создавая беспорядка и не мешая нормальной эксплуатации оборудования. Листву и мелкую обрезь веток обязательно нужно сложить в мешки или плотные пакеты, ветки, измельченные до полуметра, связать в тюки. Так мусор не разлетится по округе и будет компактным, а улица останется опрятной.
В случае возникновения вопросов жители региона могут писать, отправлять фото и видео в мессенджере Telegram (имя пользователя @TEO_Tymen или номер телефона +7 (912) 991-40-63), в соцсети ВКонтакте (сообщество «Тюменское экологическое объединение», https://vk.com/ecoteo72). Звонить можно на единую горячую линию +7 (800) 250-73-26 (работает ежедневно с 7 до 20 часов), а также на номера территориальных управлений регоператора: