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Специалисты рассказали о правилах уборки и вывозе мусора в Тюмени в праздничные дни

Специалисты рассказали о правилах уборки и вывозе мусора в Тюмени в праздничные дни

27 апреля 2024, 09:48
Фото: ТЭО
В майские праздники вывоз твердых коммунальных отходов в Тюменской области будет осуществляться в стандартном режиме без перерыва на выходные дни.

С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая 2024 года сбор и транспортирование ТКО пройдут в привычном для тюменцев режиме. В соответствии с требованиями СанПиН: содержимое контейнеров будут вывозиться в ежедневном режиме, крупногабаритные коммунальные отходы (например, мебель, старая ванна или холодильник) — еженедельно.

На сегодняшний день жители региона активно проводят весеннюю уборку в квартирах и на своих придомовых территориях, на контейнерных площадках уже наблюдается значительное увеличение отходов.

Мы видим и учитываем в работе сезонную обстановку, ситуация находится на контроле. В случае возникновения вопросов жители могут проконсультироваться у наших специалистов удобным для себя способом, в том числе — в праздничный период, — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Тюменцев просят соблюдать правила обращения с отходами и следовать рекомендациям администраций своих муниципалитетов. Отходы необходимо размещать аккуратно, не создавая беспорядка и не мешая нормальной эксплуатации оборудования. Листву и мелкую обрезь веток обязательно нужно сложить в мешки или плотные пакеты, ветки, измельченные до полуметра, связать в тюки. Так мусор не разлетится по округе и будет компактным, а улица останется опрятной.

В случае возникновения вопросов жители региона могут писать, отправлять фото и видео в мессенджере Telegram (имя пользователя @TEO_Tymen или номер телефона +7 (912) 991-40-63), в соцсети ВКонтакте (сообщество «Тюменское экологическое объединение», https://vk.com/ecoteo72). Звонить можно на единую горячую линию +7 (800) 250-73-26 (работает ежедневно с 7 до 20 часов), а также на номера территориальных управлений регоператора:

  • +7 (982) 900-18-65 — Тобольское управление, которое обслуживает Тобольск, Тобольский, Вагайский и Уватский районы,
  • +7 (982) 900-16-22 — Ишимское управление, обслуживающее Ишим, Ишимский, Абатский, Аромашевский, Бердюжский, Викуловский, Голышмановский, Казанский, Сладковский и Сорокинский районы,
  • +7 (982) 900-17-53 — Южное управление, в зоне ответственности которого г. Ялуторовск и Ялуторовский район, Заводоуковский городской округ, Исетский, Упоровский, Омутинский, Юргинский и Армизонский районы.
#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Тюменская область#Уборка#Мусор#Горячая линия#Отходы#Майские праздники#Telegram#ТЭО
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