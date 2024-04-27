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Updated Сегодня, 10:39

Дмитрий Артюхов планирует на Ямале объявить 2025-й Годом героев

Дмитрий Артюхов планирует на Ямале объявить 2025-й Годом героев

27 апреля 2024, 10:37
Фото: пресс-службы губернатора ЯНАО
Глава ЯНАО дал интервью ТАСС.
Сюжет
Ямал

В 2025 году на Ямале планируют провести Год героев. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Есть идея объявить Год героев. Почему? Юбилей у наших городов. То, о чем рассказывал: герои-первооткрыватели. Новый Уренгой, Ноябрьск. По 50 лет городам. Год героев Великой Отечественной войны, которые всегда достойны внимания. И, конечно, надеемся, что будет победа и герои современные. Под это уже продумал логику тематических мероприятий, что будет происходить. Сейчас апрель. Обычно эти решения мы озвучиваем в ноябре–декабре. Еще есть время. Но вот уже сегодня об этом думаю, — отметил глава региона.

Он отметил, что уже решил, чему будут посвящены следующие три года.

В интервью губернатор также рассказал о том, как преобразится газовая столица России Новый Уренгой к 50-летнему юбилею, о вызове сделать Ямал территорией детства и принятии важных решений, нацеленных на развитие региона.

#Общество#Ямал#Россия#Губернатор#Новый Уренгой#Великая Отечественная война#Победа#Дмитрий Артюхов
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