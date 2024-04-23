Депутаты поделились с тюменской молодежью «Формулой успеха»

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Встреча в рамках проекта «Формула успеха» стала одним из мероприятий, посвященных 30-летию представительного органа местного самоуправления в новейшей истории.
Студентов интересовало, с какими сложностями депутаты сталкиваются в работе, что помогает им принимать важные решения и где черпать силы при высокой нагрузке.
Отвечая на вопрос, что для вас значит деятельность народного избранника, депутат всех восьми созывов Юрий Коновалов подчеркнул, что работа депутата — это, в первую очередь, желание помочь людям.
Служа в милиции, в уголовном розыске, я защищал интересы людей. Так и здесь стараюсь тоже представлять и защищать интересы своих избирателей, — поделился Юрий Иванович.
Ребята уточнили, стоит ли посвящать себя депутатской деятельности, если еще нет большого опыта?
Если человек любит свой город, свою Родину, готов помогать жителям, у него есть на это время и силы, то у него все получится, — выразил уверенность депутат Александр Григорьев.
На вопрос о том, какой из наказов избирателей запомнился больше всего, депутат Екатерина Вешкурцева рассказала, что в 2013 году к ней обратились жители ул. Интернациональной, они мечтали переехать в благоустроенное жилье.
Это была масштабная работа не только депутата, но и психолога. Нужно было успокоить людей, вселить в них уверенность, что надо доверять администрации Тюмени. И сегодня я радуюсь тому, что тюменцы живут в новом комфортном жилье. Выполненный наказ придал мне сил и уверенности в том, что я могу помочь людям, — добавила Екатерина Викторовна.
Студенты уточнили у депутата Андрея Голоуса, что молодые люди могут сделать полезного для города?
Фраза «Тюмень — лучший город Земли» была не всегда, она вошла в обиход благодаря тому, что и жители, и депутаты, и администрация города вкладывали и вкладывают свои сердце, душу в родную Тюмень. Поэтому очень важно любить свой город и стремиться его развивать, — считает Андрей Вячеславович.
Депутатов также спрашивали о том, как они отдыхают и проводят свободное от работы время, что такое в понимании народных избранников патриотизм и любовь к Родине.
Студент первого курса Роман Шапорев поинтересовался, целесообразно ли молодым людям вступать в какую-либо политическую партию для развития карьеры.
Я получил разнообразные ответы от спикеров. Особенно мне понравилось мнение, что у нас появится определенная цель и понимание, как изменить мир к лучшему, когда мы обучимся и придем на работу. Думаю, этот ответ станет моим кредо на долгие годы, — поделился впечатлениями молодой человек.
Получилась неофициальная, даже семейная беседа. Мы, депутаты, уже в возрасте, поэтому нам есть чем поделиться. Ребята подпитывали нас энергией, а мы — их. Молодежь у нас — замечательная. Ребята, не торопитесь жить! Вы все успеете! — обратился с напутствием к молодым тюменцам депутат Александр Захаров.
Нынешний год стал юбилейным для Тюменской городской Думы. В связи с этим впереди еще много просветительских мероприятий и встреч, приуроченных к 30-летию представительного органа местного самоуправления.