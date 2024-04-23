Депутаты поделились с тюменской молодежью «Формулой успеха»

Это была масштабная работа не только депутата, но и психолога. Нужно было успокоить людей, вселить в них уверенность, что надо доверять администрации Тюмени. И сегодня я радуюсь тому, что тюменцы живут в новом комфортном жилье. Выполненный наказ придал мне сил и уверенности в том, что я могу помочь людям, — добавила Екатерина Викторовна.