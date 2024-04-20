Рост почти на метр: вода в Ишиме прибыла на 78 сантиметров за треть суток

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В районе Ильинки уровень воды в Ишиме снизился на 4 сантиметра и в настоящее время составляет 868 сантиметров (критическая отметка 800 см). В районе села Абатское уровень воды в Ишиме повысился на 30 сантиметров и составляет 613 сантиметров выше нуля поста.
В Тоболе в районе села Коркино (Упоровский район) уровень воды повысился за последние 8 часов на 11 сантиметров — до 425 сантиметров выше нулевой отметки. В Упорово вода поднялась на 1 сантиметр — уровень составляет 450 сантиметров выше нуля поста.
По прогнозам властей, большая вода в Упоровский район придет через несколько дней. В настоящее время там ведутся работы по подготовке к паводку. Вдоль села Упорово ведется подготовка земляной насыпи и дороги-дамбы протяженностью 5,7 километра. В районе подготовлены 5 пунктов временного размещения, которые смогут вместить более 640 человек. Также развернуты места для передержки домашних животных.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром напор воды размыл земляную насыпь в поселке Плопитомник, вследствие чего вода начала подбираться к жилым домам. Селян экстренно эвакуировали с территории населенного пункта.