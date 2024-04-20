Рост почти на метр: вода в Ишиме прибыла на 78 сантиметров за треть суток

По прогнозам властей, большая вода в Упоровский район придет через несколько дней. В настоящее время там ведутся работы по подготовке к паводку. Вдоль села Упорово ведется подготовка земляной насыпи и дороги-дамбы протяженностью 5,7 километра. В районе подготовлены 5 пунктов временного размещения, которые смогут вместить более 640 человек. Также развернуты места для передержки домашних животных.