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Вода в Ишиме прибыла на 78 сантиметров за 8 часов

Рост почти на метр: вода в Ишиме прибыла на 78 сантиметров за треть суток

20 апреля 2024, 11:44
Фото: 1MI

Вода в Ишиме прибыла на 78 сантиметров за 8 часов

Уровень воды в реках Ишим и Тобол продолжает расти. За восемь часов вода в Ишиме по данным гидропоста в одноименном городе прибыла на 78 сантиметров и достигла отметки 987 см выше нуля поста (критическая отметка 850 см).

В районе Ильинки уровень воды в Ишиме снизился на 4 сантиметра и в настоящее время составляет 868 сантиметров (критическая отметка 800 см). В районе села Абатское уровень воды в Ишиме повысился на 30 сантиметров и составляет 613 сантиметров выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе в районе села Коркино (Упоровский район) уровень воды повысился за последние 8 часов на 11 сантиметров — до 425 сантиметров выше нулевой отметки. В Упорово вода поднялась на 1 сантиметр — уровень составляет 450 сантиметров выше нуля поста.

По прогнозам властей, большая вода в Упоровский район придет через несколько дней. В настоящее время там ведутся работы по подготовке к паводку. Вдоль села Упорово ведется подготовка земляной насыпи и дороги-дамбы протяженностью 5,7 километра. В районе подготовлены 5 пунктов временного размещения, которые смогут вместить более 640 человек. Также развернуты места для передержки домашних животных.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром напор воды размыл земляную насыпь в поселке Плопитомник, вследствие чего вода начала подбираться к жилым домам. Селян экстренно эвакуировали с территории населенного пункта.

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