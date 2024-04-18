МТС внедрила систему видеонаблюдения в тюменской компании «Завод СпецАвтоВосток»

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Система видеонаблюдения, состоящая из 55 камер высокого разрешения, развернута по внешнему периметру и внутри двух цехов, где изготавливаются прицепы, автомобильные надстройки для перевозки леса, труб, сыпучих грузов, строительной и сельскохозяйственной техники. Установленные IP-камеры отслеживают перемещения персонала, соблюдение техники безопасности, предупреждают внештатные ситуации и простои оборудования. На уличной территории с помощью видеонаблюдения ведется контроль доступа на объект, а также регистрируется время отправки техники заказчикам. Данные с камер фиксируются локальным видеорегистратором. В случае непредвиденных обстоятельств весь отснятый материал можно посмотреть в любое время для выявления деталей инцидента.
Каждый год мы наблюдаем рост спроса на системы видеонаблюдения со стороны компаний Тюменской области. Цифровые решения востребованы не только среди промышленных предприятий, но и в медицинских учреждениях, образовании, ЖКХ, недвижимости, — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
По словам генерального директора АО «Завод СпецАвтоВосток» Радиона Хамидуллина, компания продолжает внедрять эффективные цифровые решения на производстве.
Технологии помогают нам повышать качество монтажных и сервисных работ, снижать себестоимость изготавливаемых запчастей, металлообработки и техники различного назначения. С момента установки видеонаблюдения от МТС минимизирована кража имущества, повысилась безопасность сотрудников в соответствии с требованиями законодательства. Полученные данные с камер используем для анализа выполненных работ, — прокомментировал нововведения руководитель предприятия.
Отметим, АО «Завод СпецАвтоВосток» входит в группу компаний ООО «СпецАвто-Восток» с представительствами в Челябинской области, Красноярском и Хабаровском крае. Ежемесячно организация выпускает около 80 единиц техники собственного производства, не имеющей аналогов на российском рынке.