МТС внедрила систему видеонаблюдения в тюменской компании «Завод СпецАвтоВосток»

Система видеонаблюдения, состоящая из 55 камер высокого разрешения, развернута по внешнему периметру и внутри двух цехов, где изготавливаются прицепы, автомобильные надстройки для перевозки леса, труб, сыпучих грузов, строительной и сельскохозяйственной техники. Установленные IP-камеры отслеживают перемещения персонала, соблюдение техники безопасности, предупреждают внештатные ситуации и простои оборудования. На уличной территории с помощью видеонаблюдения ведется контроль доступа на объект, а также регистрируется время отправки техники заказчикам. Данные с камер фиксируются локальным видеорегистратором. В случае непредвиденных обстоятельств весь отснятый материал можно посмотреть в любое время для выявления деталей инцидента.