nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Тюменская прокуратура будет следить за ценами на воду и продукты в магазинах

Тюменская прокуратура будет следить за ценами на воду и продукты в магазинах

17 апреля 2024, 11:58
Фото: 1MI
Прокурор Тюменской области Владислав Московских провел рабочее совещание по вопросам недопущения роста цен на товары первой необходимости в условиях прохождения паводка.

В пресс-службе ведомства рассказали, что на совещании присутствовали замгубернатора области Андрей Пантлеев, руководитель УФАС Игорь Веретенников, а также представили федеральных торговых сетей и производители воды в Тюменской области.

После введения режима ЧС из-за паводков прокуратура взяла на себя контроль за ценами, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости товаров первой необходимости в подтопляемых зонах. Вместе с тем, сотрудники ведомства следят за обеспечения опасных территорий продовольственными товарами.

С момента введения режима ЧС прокуроры вынесли более 50 предостережений из-за роста цен на воду и продукты в районах, которым грозит большая вода.

«Владислав Московских указал на недопустимость нарушения прав жителей региона в сфере ценообразования на продукты питания и товары перовой необходимости», — пишет пресс-служба прокуратуры.

Игорь Веретенников в свою очередь в ходе встречи предостерег представителей сетей магазинов от нарушений. А Андрей Пантелеев указал им на то, что необходимо увеличить поставки питьевой воды в районы области, где сейчас усложнена обстановка.

Напомним, что жители Тюменской области уже пожаловались в социальных сетях на рост цен на пятилитровые бутылки воды. По их словам, их стоимость с началом половодья подскочила до 150 рублей.

Жалуются тюменцы и на оснащение магазинов в селах товарами первой необходимости — в Афонькино и Казанском опустели прилавки. Там нет ни воды, ни хлеба.

Скупили жители и лапшу быстрого приготовления, а также мясо, молочные продукты и другие ежедневно потребляемые товары.

Прокуратура пообещали провести проверку всех случаев.

Ранее «Наш город» писал о ситуации в селе Афонькино.

Читайте также:
В тюменском селе люди из-за паводка остались без воды и хлебаЖители тюменских сел раскупили всю воду в магазинахВ Ишиме из-за паводка воду очищают хлором
#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Прокуратура#Цены#Продукты#Вода#Питьевая вода#Прокурорская проверка#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Угроза затопления! В Тюменской области вода прибывает по полметра в сутки
Сегодня, 06:25
«Это убивает город»: тюменский урбанист связал паводки с высокой автомобилизацией
Сегодня, 09:35
Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум
Сегодня, 08:36
«Цены подняли в несколько раз»: жильцов дома УК «Русь» шокировали суммы платежей
Сегодня, 07:39
Ребенка жестоко избили и выкинули из ресторана в Тюмени
Сегодня, 04:41
Когда это стало нормой? Уроженка Тобольска Инстасамка выложила новое скандальное фото
Сегодня, 09:02
"