Тюменская прокуратура будет следить за ценами на воду и продукты в магазинах

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В пресс-службе ведомства рассказали, что на совещании присутствовали замгубернатора области Андрей Пантлеев, руководитель УФАС Игорь Веретенников, а также представили федеральных торговых сетей и производители воды в Тюменской области.
После введения режима ЧС из-за паводков прокуратура взяла на себя контроль за ценами, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости товаров первой необходимости в подтопляемых зонах. Вместе с тем, сотрудники ведомства следят за обеспечения опасных территорий продовольственными товарами.
С момента введения режима ЧС прокуроры вынесли более 50 предостережений из-за роста цен на воду и продукты в районах, которым грозит большая вода.
«Владислав Московских указал на недопустимость нарушения прав жителей региона в сфере ценообразования на продукты питания и товары перовой необходимости», — пишет пресс-служба прокуратуры.
Игорь Веретенников в свою очередь в ходе встречи предостерег представителей сетей магазинов от нарушений. А Андрей Пантелеев указал им на то, что необходимо увеличить поставки питьевой воды в районы области, где сейчас усложнена обстановка.
Напомним, что жители Тюменской области уже пожаловались в социальных сетях на рост цен на пятилитровые бутылки воды. По их словам, их стоимость с началом половодья подскочила до 150 рублей.
Жалуются тюменцы и на оснащение магазинов в селах товарами первой необходимости — в Афонькино и Казанском опустели прилавки. Там нет ни воды, ни хлеба.
Скупили жители и лапшу быстрого приготовления, а также мясо, молочные продукты и другие ежедневно потребляемые товары.
Прокуратура пообещали провести проверку всех случаев.
Ранее «Наш город» писал о ситуации в селе Афонькино.