Как купить квартиру в Тюмени с видом на мост Влюбленных

Проектируя объект, малоэтажные секции девелопер расположил ближе к воде, а многоэтажки — дальше. Благодаря перепадам высот между секциями двор целыми днями будет наполняться естественным светом, а жителям откроется невероятный вид на набережную. Часть окон в домах смотрит во двор и бульвар, где сконцентрированы зеленые зоны отдыха и детские площадки для разных возрастов и интересов — такие виды формируют чувство безопасности и спокойствия.