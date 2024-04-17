Как купить квартиру в Тюмени с видом на мост Влюбленных

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Жить с видом на главные достопримечательности Тюмени — особая, но, как оказалось, доступная роскошь. Застройщик «Страна Девелопмент» возводит новый жилой комплекс «Европейский берег 2.0» прямо на берегу Туры в заречной части города. Весь проект состоит из десяти домов, первый из них будет сдан летом 2025 года.
Проектируя объект, малоэтажные секции девелопер расположил ближе к воде, а многоэтажки — дальше. Благодаря перепадам высот между секциями двор целыми днями будет наполняться естественным светом, а жителям откроется невероятный вид на набережную. Часть окон в домах смотрит во двор и бульвар, где сконцентрированы зеленые зоны отдыха и детские площадки для разных возрастов и интересов — такие виды формируют чувство безопасности и спокойствия.
Зрительный канал — самый объемный канал восприятия. В секунду он пропускает в шесть раз больше информации, чем слуховой. Именно через глаза мы начинаем понимать все происходящее в этом мире. А наши эмоции возникают в ответ на происходящее вокруг. Соответственно, я смотрю на что-то, и это вызывает у меня эмоции — либо положительного, либо отрицательного спектра, — рассказала клинический психолог Ирина Осницкая.
Пляжный променад, прибрежный сад, пирс со смотровой, сухой фонтан, велоколясочный маршрут и еще с десяток полезных зон. Все это появится на новой набережной жилого комплекса «Европейский берег 2.0». Строящаяся общественная зона станет продолжением уже существующей набережной около легендарного ЖК «Европейский берег». Архитекторы «Страны Девелопмент» осознанно предусмотрели зоны для всех возрастов и интересов.
Ловить праздничные салюты, наблюдать за гладью воды, провожать закаты и встречать рассветы с видом на Туру из окна собственной квартиры однозначно приятно. Выбрать квартиры с видами мечты можно уже сейчас на сайте застройщика strana.com.
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