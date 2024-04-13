Ямальский тундровик подарил Владимиру Путину особенного белоснежного оленя

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Накануне, 12 апреля, Владимир Путин позвонил Енксе Пяку, оленеводу с Ямала, чтобы поздравить его и супругу Зою с золотой свадьбой. В качестве подарка президент России отправил ямальцам квадроцикл, а в ходе разговора по телефону предложил организовать поездку на космодром внуку заслуженного тундровика.
Я знаю, что один из ваших внуков хочет посмотреть на старт космического корабля. Обязательно организуем, — сказал Владимир Путин.
В свою очередь, Енкся Пяк подарил главе государства северного оленя белоснежного цвета — особенно ценный дар для самых уважаемых людей.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который приехал лично поздравить юбиляров в тундру Пуровского района, заверил, что в ближайшее время подарок доставят адресату.
После того, как в январе Пяки пообщались с Президентом, о крепкой большой кочевой династии с Ямала узнала вся страна. Домашний очаг семьи горит горячо и ярко. Енкся и Зоя — оленеводы в пятом поколении. В семье восемь детей и уже десять внуков. Связующее звено — традиции и любовь. Она сплотила не только семью Пяков, но и россиян, желающих им всего самого наилучшего, — отметил глава Ямала.
Ранее Енкся Пяк перед стартом «Года семьи» сообщил Владимиру Путину о грядущей золотой свадьбе и пригласил президента на праздник. Он пообещал обязательно поздравить.