Ямальский тундровик подарил Владимиру Путину особенного белоснежного оленя

Накануне, 12 апреля, Владимир Путин позвонил Енксе Пяку, оленеводу с Ямала, чтобы поздравить его и супругу Зою с золотой свадьбой. В качестве подарка президент России отправил ямальцам квадроцикл, а в ходе разговора по телефону предложил организовать поездку на космодром внуку заслуженного тундровика.