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Published Сегодня, 15:29

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Updated Сегодня, 15:31

Ямальский тундровик подарил Владимиру Путину особенного белоснежного оленя

Ямальский тундровик подарил Владимиру Путину особенного белоснежного оленя

13 апреля 2024, 15:29
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Президент поздравил оленевода и его супругу с золотой свадьбой.

Накануне, 12 апреля, Владимир Путин позвонил Енксе Пяку, оленеводу с Ямала, чтобы поздравить его и супругу Зою с золотой свадьбой. В качестве подарка президент России отправил ямальцам квадроцикл, а в ходе разговора по телефону предложил организовать поездку на космодром внуку заслуженного тундровика.

Я знаю, что один из ваших внуков хочет посмотреть на старт космического корабля. Обязательно организуем, — сказал Владимир Путин.

В свою очередь, Енкся Пяк подарил главе государства северного оленя белоснежного цвета — особенно ценный дар для самых уважаемых людей.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который приехал лично поздравить юбиляров в тундру Пуровского района, заверил, что в ближайшее время подарок доставят адресату.

После того, как в январе Пяки пообщались с Президентом, о крепкой большой кочевой династии с Ямала узнала вся страна. Домашний очаг семьи горит горячо и ярко. Енкся и Зоя — оленеводы в пятом поколении. В семье восемь детей и уже десять внуков. Связующее звено — традиции и любовь. Она сплотила не только семью Пяков, но и россиян, желающих им всего самого наилучшего, — отметил глава Ямала.

Ранее Енкся Пяк перед стартом «Года семьи» сообщил Владимиру Путину о грядущей золотой свадьбе и пригласил президента на праздник. Он пообещал обязательно поздравить.

#Общество#Тюменская область#Россия#Губернатор#Владимир Путин#Праздник#Свадьбы#Традиции#Юбилей#Дмитрий Артюхов
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