Выше только звезды: как живется в космическом микрорайоне Тюмени

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Пять домов квартального типа переменной этажности и четыре башни самой высокой многоэтажки Тюмени высотой в 32 этажа вырастут уже к 2025 году. Объекты будут соединены между собой бульварами и крытыми переходами. Каждый дом получит имя планеты Солнечной системы — Нептун, Уран, Марс, Сатурн, Меркурий, Юпитер. На орбите «Звездного» есть и школа, и детские сады, и крупнейший ТРЦ «Тюмень Сити Молл», а еще паркинги с теплыми переходами и первый «умный» небоскреб в Тюмени.
В «Звездном» застройщик «Страна Девелопмент» применил самые современные технологии строительства и smart-подход к проектированию квартир и общих пространств. Здесь можно провести долгие тюменские зимы как на космической станции. На сегодняшний день это единственный проект в России, в котором сеть переходов связывает пять жилых домов с торговым центром и теплыми остановками. Жители могут, не выходя на улицу, сходить в магазин или в кафе, посетить фитнес-центр с бассейном, дойти до автобусной остановки через тёплый воздушный переход и дождаться автобуса в обогреваемом павильоне.
В основе концепции благоустройства «Звездного» — пешеходный бульвар протяженностью 700 метров. Инсталляции, арт-объекты, игровые площадки — здесь все пронизано темой космоса. На площади перед школой рядом с платформой-кратером для катания на роликах и скейтбордах расположена световая инсталляция Солнечной системы.
Для детей помладше построили игровой комплекс с «Лунной ракетой» — копию летательного аппарата СССР, которая должна была полететь на луну. Рядом разместили игровой комплекс «Меркурий и Messenger», качалки в виде Белки и Стрелки, игровые элементы «Гектор и Фелисетта» (так звали крысу и кошку, побывавших в космосе) и Dragon (это первый коммерческий космический транспортер, доставивший груз на МКС). Для малышей есть песочница с «луноходом», а на аллеях — световые инсталляции россыпей звезд и галактик.
«Страна Девелопмент» строит целый мини-город, в котором есть все для жизни, учебы, работы и отдыха.
Это уникальный проект не только для Тюмени, но и для всего Уральского федерального округа. В этом микрокосмосе уже создано около 2000 рабочих мест и уже живут более 6000 семей, — рассказал вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
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