Выше только звезды: как живется в космическом микрорайоне Тюмени

В «Звездном» застройщик «Страна Девелопмент» применил самые современные технологии строительства и smart-подход к проектированию квартир и общих пространств. Здесь можно провести долгие тюменские зимы как на космической станции. На сегодняшний день это единственный проект в России, в котором сеть переходов связывает пять жилых домов с торговым центром и теплыми остановками. Жители могут, не выходя на улицу, сходить в магазин или в кафе, посетить фитнес-центр с бассейном, дойти до автобусной остановки через тёплый воздушный переход и дождаться автобуса в обогреваемом павильоне.