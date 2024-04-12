nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

На Всероссийской ярмарке трудоустройства рассказали о работе в «Росводоканал Тюмень»

На Всероссийской ярмарке трудоустройства рассказали о работе в «Росводоканал Тюмень»

12 апреля 2024, 05:54
Фото: «Росводоканал Тюмень»
«Росводоканал Тюмень» — участник Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Специалисты кадровой службы рассказали потенциальным соискателям о вакансиях, возможностях профессионального роста и условиях работы на предприятии.
География наших абонентов расширяется. Сейчас мы обслуживаем почти всю тюменскую агломерацию. Построили третий блок на сооружениях очистки сточных вод, вводим новые насосные станции. На предприятии есть свободные вакансии, мы принимаем специалистов с опытом работы и готовы обучить новичков, — говорит генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Сейчас в тюменский водоканал требуются инженеры, машинисты насосных установок, слесари аварийно-восстановительных работ, сварщики, водители, электромонтеры. Молодые люди, не имеющие специальности слесаря или машиниста, проходят обучение за счет работодателя. Все сотрудники обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. На предприятии успешно работает система наставничества.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Работа#Росводоканал#Вакансии#Ярмарка#Карьера
Ударит в выходные: паводок может начать топить Тюменскую область уже в субботу
Сегодня, 07:45
Паводок-2024: дамбы у населенных пунктов Тюменской области могут быть прорваны
Сегодня, 04:35
Тест: помните ли вы музыкальные хиты 2000-х?
Сегодня, 06:33
Циклон принесет в Тюмень арктический холод и снег
Сегодня, 07:56
Любовь под запретом: межнациональные тюменские пары рассказали об осуждении общества
Сегодня, 08:40
«Мы потеряли храброго воина»: в Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО
Вчера, 10:37
"