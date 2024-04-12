На Всероссийской ярмарке трудоустройства рассказали о работе в «Росводоканал Тюмень»

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
География наших абонентов расширяется. Сейчас мы обслуживаем почти всю тюменскую агломерацию. Построили третий блок на сооружениях очистки сточных вод, вводим новые насосные станции. На предприятии есть свободные вакансии, мы принимаем специалистов с опытом работы и готовы обучить новичков, — говорит генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Сейчас в тюменский водоканал требуются инженеры, машинисты насосных установок, слесари аварийно-восстановительных работ, сварщики, водители, электромонтеры. Молодые люди, не имеющие специальности слесаря или машиниста, проходят обучение за счет работодателя. Все сотрудники обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. На предприятии успешно работает система наставничества.