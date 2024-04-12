На Всероссийской ярмарке трудоустройства рассказали о работе в «Росводоканал Тюмень»

Сейчас в тюменский водоканал требуются инженеры, машинисты насосных установок, слесари аварийно-восстановительных работ, сварщики, водители, электромонтеры. Молодые люди, не имеющие специальности слесаря или машиниста, проходят обучение за счет работодателя. Все сотрудники обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. На предприятии успешно работает система наставничества.