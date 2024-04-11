Комфортная загородная жизнь: в Тюмени пройдет отраслевая выставка «Загород Экспо»

На «Загород Экспо» посетители смогут получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, коттеджных поселках и малоэтажных жилых комплексах, проектах современных домов и таунхаусов. Гости также увидят новые разработки, которыми инженерные и производственные компании планируют удивлять посетителей. Кроме того, можно будет задать производителям любые интересующие вопросы, потрогать образцы и познакомиться с их устройством и функционалом. В период работы выставки появится возможность сравнить множество предложений и найти решения, которые наилучшим образом отвечают именно вашим потребностям.