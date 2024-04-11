Комфортная загородная жизнь: в Тюмени пройдет отраслевая выставка «Загород Экспо»

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
В рамках отраслевой выставки, которая состоится в преддверии строительного и дачного сезона, более 70 компаний представят свои товары и услуги. Два десятка экспертов-практиков выступят в лектории и расскажут о тонкостях жизни за городом, будет работать зона строительных инноваций и мастер-классов.
Среди участников — девелоперы и застройщики ИЖС, производители строительных и отделочных материалов, инженерные компании, ландшафтные и интерьерные дизайнеры. За 2 дня работы выставки тюменцы и гости Тюмени увидят более 70 тематических стендов.
На «Загород Экспо» посетители смогут получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, коттеджных поселках и малоэтажных жилых комплексах, проектах современных домов и таунхаусов. Гости также увидят новые разработки, которыми инженерные и производственные компании планируют удивлять посетителей. Кроме того, можно будет задать производителям любые интересующие вопросы, потрогать образцы и познакомиться с их устройством и функционалом. В период работы выставки появится возможность сравнить множество предложений и найти решения, которые наилучшим образом отвечают именно вашим потребностям.
На апрельской выставке будут представлены и уличные экспозиции. На площади перед Тюменским технопарком появятся демоверсии модульных домов, бани, беседки, современные погреба и септики — все то, что наполнит загородную жизнь дополнительным комфортом.
Мероприятие порадует посетителей зоной строительных инноваций и мастер-классов. За красотой в доме и на садовом участке получится обратиться к ландшафтным компаниям и представителям интерьерных брендов напрямую.
В течение двух дней на площадке выставки для гостей выставки будет работать лекторий. Перед вами выступят эксперты-практики, знающие все тонкости строительства и обустройства загородного дома и дачи.
«Загород Экспо» пройдет насыщенно не только для посетителей. Для собственников и руководителей компаний отрасли организаторы готовят мастермайнд-сессию. Она будет посвящена вопросам безопасности проживания за городом. Также на площадке выставки впервые будет организована дискуссионная зона с представителями банков на тему ипотечных продуктов для покупки и строительства загородных домов.
В конце каждого выставочного дня зарегистрированные посетители смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров и участников проекта, а также приобрести некоторые товары, которые будут распродаваться экспонентами по очень выгодным ценам.
Полный список участников, расписание выставки и регистрация посетителей доступны на сайте zagorod.site.
Банки-партнеры выставки: Дом.РФ и АО «Россельхозбанк».
Информационные партнеры выставки: деловой портал «РБК Тюмень», деловой журнал Men’s Club, Радиохолдинг «Медиа Траст Тюмень», строительный журнал «ДОМ ИДЕЙ».
До встречи на «Загород Экспо»:
20-21 апреля | с 10:00 до 18:00 часов,
Тюменский технопарк, ул. Республики, 142.
Вход на выставку — бесплатный по электронным билетам. Регистрация на сайте zagorod.site. 0+
Организатор: компания MARKS & EVENTS, ИП Осипова К.С.