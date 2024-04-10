«Занимался воспитанием»: пьяный тюменец изнасиловал свою падчерицу

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
58-летний житель Заводоуковского района дважды изнасиловал свою падчерицу. Из материалов дела следует, что преступления он совершил 10 и 11 февраля 2023 года. Девочке не хватало сил, чтобы сопротивляться пьяному мужчине.
В зале суда он заявил, что все доказательства, в том числе и заключение эксперта — сфальсифицированы. По его словам, он занимался воспитанием девочки — не пускал гулять и ругал, когда она не слушалась и обманывала.
Суд установил, что мужчина характеризуется отрицательно, официально не работает, склонен к злоупотреблению алкоголем и вспыльчив, но на учете у психиатра и нарколога не состоит. Смягчающими обстоятельствами суд признал состояние его здоровья и наличие малолетнего ребенка. Мужчину приговорили к 8 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяный мужчина надругался над 16-летней знакомой. Свою вину он не признал и заявил, что все произошло добровольно.