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Житель Тюменской области изнасиловал свою падчерицу

«Занимался воспитанием»: пьяный тюменец изнасиловал свою падчерицу

10 апреля 2024, 09:11
Фото: 1MI

Житель Тюменской области изнасиловал свою падчерицу

В зале суда мужчина отрицал свою вину. Он заявил, что просто ругал девочку за плохое поведение.
Сюжет
Суд

58-летний житель Заводоуковского района дважды изнасиловал свою падчерицу. Из материалов дела следует, что преступления он совершил 10 и 11 февраля 2023 года. Девочке не хватало сил, чтобы сопротивляться пьяному мужчине.

В зале суда он заявил, что все доказательства, в том числе и заключение эксперта — сфальсифицированы. По его словам, он занимался воспитанием девочки — не пускал гулять и ругал, когда она не слушалась и обманывала.

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Суд установил, что мужчина характеризуется отрицательно, официально не работает, склонен к злоупотреблению алкоголем и вспыльчив, но на учете у психиатра и нарколога не состоит. Смягчающими обстоятельствами суд признал состояние его здоровья и наличие малолетнего ребенка. Мужчину приговорили к 8 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяный мужчина надругался над 16-летней знакомой. Свою вину он не признал и заявил, что все произошло добровольно.

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