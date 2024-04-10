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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Сотрудники ДПС в Тюмени грубо нарушили ПДД.

«Чуть аварию не спровоцировали»: сотрудники ДПС в Тюмени грубо нарушили ПДД

10 апреля 2024, 09:05
Фото: nashgorod.ru
Сотрудники ДПС в Тюмени грубо нарушили ПДД.

Сотрудники ДПС в Тюмени грубо нарушили ПДД

В редакцию «Нашего город» тюменец направил видео с регистратора, на котором запечатлено, как машина ДПС съезжает с кольца из среднего ряда. Опасный маневр едва не стал причиной серьезной аварии на городской развязке.

На видеорегистратор тюменца попал автомобиль ДПС, водитель которого, вопреки установленным правилам, со второго ряда выехал с кольца, резко подрезав, двигавшийся сзади автомобиль. Избежать аварийной ситуации удалось, однако горожан шокировало, что представители дорожно-патрульной службы так ведут себя на дороге.

Сотрудники ДПС в Тюмени грубо нарушили ПДД на кольце широтная-Мельникайте.
Видео: nashgorod.ru

Видеоролик мы показали тюменскому аварийному комиссару Владимиру Мельникову. Он отметил, что сейчас в России выезд с кольца возможен только с правой полосы.

«У нас это распространенная практика, люди думают, что выезжать с кольца можно с любой полосы. Такие маневры очень часто провоцируют ДТП, о чем, кстати, часто говорят в сводках ГИБДД. Не ожидал я такого от ДПС, средь бела дня и без мигалок так проехать, жесть», — удивленно говорит инспектор.

Он также отметил, что при возникновении ДТП в результате подобного маневра, вина бы полностью лежала на машине ДПС. «Наш город» обратился в ГИБДД по Тюменской области, чтобы узнать, какое наказание грозит нарушителям.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сезон проката электросамокатов неизбежно приближается, а обладатели личных СИМ уже вовсю колесят по городу, вызывая гнев тюменцев. Однако с этого года в силу может вступить ряд новых правил, которые будут регулировать передвижение электросамокатов в городе.

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