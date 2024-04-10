«Чуть аварию не спровоцировали»: сотрудники ДПС в Тюмени грубо нарушили ПДД

Ранее «Наш город» сообщал о том, что сезон проката электросамокатов неизбежно приближается, а обладатели личных СИМ уже вовсю колесят по городу, вызывая гнев тюменцев. Однако с этого года в силу может вступить ряд новых правил, которые будут регулировать передвижение электросамокатов в городе.