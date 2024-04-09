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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Тюменский водоканал готов противостоять паводковым явлениям

Тюменский водоканал готов противостоять паводковым явлениям

9 апреля 2024, 09:28
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Тюменский водоканал готов к работе в период паводка. Во всех цехах и подразделениях проведены плановые учения. Подготовлена техника, запас материалов и оборудования. Определены объекты, где есть риск подтопления. Там подготовлены мешки с песком, мотопомпы и бензонасосы.

Также усилен лабораторный контроль качества ресурса на всех этапах водоподготовки и в распределительной сети.

В рамках противопаводковых мероприятий, которые проводятся под руководством операционного директора ГК «Росводоканал» Андрея Викторовича Броцмана, в Тюмени подготовились к паводку, учитывая опыт города Орска. Первостепенная задача для нас — сохранить нормативное качество водоснабжения и надежное предоставление услуг, — подчеркнула генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

В зоне особого внимания Метелевский водозабор. На станции первого подъема разобрали береговую насосную станцию, установленную на случай маловодья. Провели укрепление защитного земляного вала, заменили насосное оборудование.

Технологи ведут мониторинг качества воды в реке Тура вблизи водоочистных сооружений и выше по течению, чтобы в случае резкого изменения качества исходной воды предотвратить влияние природных факторов на процесс водоподготовки. Запас необходимых реагентов и оборудования на предприятии имеется. В случае необходимости «Росводоканал Тюмень» готов оказать поддержку водоканалу города Орска.

#Тюмень#Тюменская область#Оборудование#Водоснабжение#Генеральный директор#Услуги#Росводоканал#Техника#Учения#Паводок#Река Тура#Метелевский водозабор#Поддержка
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