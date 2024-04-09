Тюменский водоканал готов противостоять паводковым явлениям

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Также усилен лабораторный контроль качества ресурса на всех этапах водоподготовки и в распределительной сети.
В рамках противопаводковых мероприятий, которые проводятся под руководством операционного директора ГК «Росводоканал» Андрея Викторовича Броцмана, в Тюмени подготовились к паводку, учитывая опыт города Орска. Первостепенная задача для нас — сохранить нормативное качество водоснабжения и надежное предоставление услуг, — подчеркнула генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
В зоне особого внимания Метелевский водозабор. На станции первого подъема разобрали береговую насосную станцию, установленную на случай маловодья. Провели укрепление защитного земляного вала, заменили насосное оборудование.
Технологи ведут мониторинг качества воды в реке Тура вблизи водоочистных сооружений и выше по течению, чтобы в случае резкого изменения качества исходной воды предотвратить влияние природных факторов на процесс водоподготовки. Запас необходимых реагентов и оборудования на предприятии имеется. В случае необходимости «Росводоканал Тюмень» готов оказать поддержку водоканалу города Орска.