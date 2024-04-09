Тюменский водоканал готов противостоять паводковым явлениям

Тюменский водоканал готов к работе в период паводка. Во всех цехах и подразделениях проведены плановые учения. Подготовлена техника, запас материалов и оборудования. Определены объекты, где есть риск подтопления. Там подготовлены мешки с песком, мотопомпы и бензонасосы.

Также усилен лабораторный контроль качества ресурса на всех этапах водоподготовки и в распределительной сети. В рамках противопаводковых мероприятий, которые проводятся под руководством операционного директора ГК «Росводоканал» Андрея Викторовича Броцмана, в Тюмени подготовились к паводку, учитывая опыт города Орска. Первостепенная задача для нас — сохранить нормативное качество водоснабжения и надежное предоставление услуг, — подчеркнула генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева. В зоне особого внимания Метелевский водозабор. На станции первого подъема разобрали береговую насосную станцию, установленную на случай маловодья. Провели укрепление защитного земляного вала, заменили насосное оборудование. Технологи ведут мониторинг качества воды в реке Тура вблизи водоочистных сооружений и выше по течению, чтобы в случае резкого изменения качества исходной воды предотвратить влияние природных факторов на процесс водоподготовки. Запас необходимых реагентов и оборудования на предприятии имеется. В случае необходимости «Росводоканал Тюмень» готов оказать поддержку водоканалу города Орска.