Мало наливали. Под Тобольском мужчина чуть не расстрелял друзей

Согласно материалам дела, ранним утром двое друзей собрались в лес собирать клюкву, один из них захватил с собой охотничье ружье. По пути в лес товарищи встретили еще одного мужчину и предложили пойти с ними. Ближе к вечеру три товарища добрались до небольшой избы в лесу и принялись распивать алкоголь. После нескольких выпитых рюмок обвиняемый обиделся, что ему наливают меньше других, начав конфликт. Двое других выпивающих выгнали его на улицу. Оскорбленный мужчина решил проучить друзей и взял оставленное недалеко от избы ружье, вернувшись с ним наперевес к товарищам, выстрелив в потолок и угрожая обоим друзьям расправой.