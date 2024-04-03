Мало наливали. Под Тобольском мужчина чуть не расстрелял друзей

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Под Тобольском мужчина чуть не застрелил своих товарищей. Об этом сообщает пресс-служба Тобольского районного суда. Мотивом для такого поступка стала личная обида.
Согласно материалам дела, ранним утром двое друзей собрались в лес собирать клюкву, один из них захватил с собой охотничье ружье. По пути в лес товарищи встретили еще одного мужчину и предложили пойти с ними. Ближе к вечеру три товарища добрались до небольшой избы в лесу и принялись распивать алкоголь. После нескольких выпитых рюмок обвиняемый обиделся, что ему наливают меньше других, начав конфликт. Двое других выпивающих выгнали его на улицу. Оскорбленный мужчина решил проучить друзей и взял оставленное недалеко от избы ружье, вернувшись с ним наперевес к товарищам, выстрелив в потолок и угрожая обоим друзьям расправой.
Друзья же не запаниковали, а сами нейтрализовали агрессора, забрав у него оружие. Домой все разъехались на следующее утро. В полицию потерпевшие сообщили после.
Свою вину обвиняемый не отрицал. Суд приговорил его к общественным работам.