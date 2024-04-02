Китайские бренды ищут моделей со славянской внешностью среди детей в Тюмени

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
По словам представителей модельного агентства, в Китае очень высокий спрос на детей-моделей со славянской внешностью.
«Все дети, которые пройдет отбор, отправятся на обучение. А далее мы уже будет под конкретные бренды подбирать модель. В случае, если будет подписан контракт, то жилье, перелет и прочее оплатит принимающая сторона, включая и все расходы на родителя или сопровождающего взрослого», — отметили в агентстве.
И добавили, что заказчиками являются преимущественно крупные концерны по пошиву одежды, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени откроют магазин с уцененными товарами Adidas, Reebok, Puma и Nike. Точка продаж расположится в ТРЦ «Солнечный».