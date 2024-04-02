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Published Сегодня, 08:31

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Китайские бренды ищут моделей среди детей в Тюмени

Китайские бренды ищут моделей со славянской внешностью среди детей в Тюмени

2 апреля 2024, 08:31
Фото: 1MI

Китайские бренды ищут моделей среди детей в Тюмени

Кастинг юных моделей для работы с крупными китайскими брендами в областной столице пройдет 6 апреля. Об этом сообщили в агентстве CMG.
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Дети

По словам представителей модельного агентства, в Китае очень высокий спрос на детей-моделей со славянской внешностью.

«Все дети, которые пройдет отбор, отправятся на обучение. А далее мы уже будет под конкретные бренды подбирать модель. В случае, если будет подписан контракт, то жилье, перелет и прочее оплатит принимающая сторона, включая и все расходы на родителя или сопровождающего взрослого», — отметили в агентстве.

И добавили, что заказчиками являются преимущественно крупные концерны по пошиву одежды, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени откроют магазин с уцененными товарами Adidas, Reebok, Puma и Nike. Точка продаж расположится в ТРЦ «Солнечный».

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