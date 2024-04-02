Более 15 тюменцев заменят военную службу на альтернативную.

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В ходе текущего весеннего призыва стало известно, что около 15 призывников будут нести альтернативную службу. Однако их численность может измениться, если кто-то откажется от такого формата или же обратиться с заявлением об изменения формата несения службы.
«Вместо службы в армии призывники будут работать в государственных организациях. Чаще всего призывники работают дворниками, санитарами, подсобными рабочими и т. д. Они проходят службу 21 месяц, чаще всего трудятся в наших областных больницах в качестве санитаров и в перинатальном центре», — рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.
Важно указать, что решение о предоставлении права на альтернативную гражданскую службу принимает только призывная комиссия. Гражданин, желающий пройти альтернативную гражданскую службу, должен обосновать, почему несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что призывникам из Тюменской области запрещено брать с собой смартфон. Для использование разрешены только устройства без доступа к интернету, также в телефоне не должно быть камеры.