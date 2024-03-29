Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
«Награждать лучших партнеров — тех, кто на протяжении года ответственно исполнял договорные обязательства в части проведения ремонтной кампании, восстановления благоустройства после проведения таких работ, качественно подготавливал жилые дома, социальные учреждения, тепловое оборудование к отопительному периоду, стало нашей доброй традицией. Сотрудничая с надежными поставщиками и подрядчиками, мы делаем свою работу на благо города еще лучше и эффективнее», — отметил генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов.
Самые исполнительные и ответственные партнеры по итогам прошлого года были определены в номинациях: «Лучший подрядчик», «Лучший потребитель», «Лучшая управляющая компания», «Лучший поставщик товаров» и «Лучший поставщик услуг». Выбор происходил среди жилищных организаций, инжиниринговых компаний, строительных, монтажных предприятий, проектных институтов, трубных заводов, транспортных фирм и потребителей тепловой энергии — тех, с кем у ресурсоснабжающей организации заключены договоры теплоснабжения. Цель такого награждения — отметить лучшие практики партнерства в сфере энергетики и поощрить добросовестных потребителей и подрядчиков УСТЭК.
Звание «Лучшая управляющая компания» поделили между собой ООО УК «Контакт-Сити» и ТСЖ «На Минской». Эти управляющие компании исправно обслуживают 12 многоквартирных жилых домов Тюмени, своевременно оплачивают услуги теплоснабжения и ГВС, активно работают с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности и качественно подготавливают дома к отопительному периоду.
В номинации «Лучший потребитель» выбраны ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» и МАДОУ Детский сад № 39. Они вовремя производят оплату тепловой энергии, соблюдают режимы потребления и обеспечивают полную техническую готовность системы теплоснабжения к отопительному периоду.
«Лучшими подрядчиками» названы ООО «Трубопром» и ООО «СтройГеодезия». ООО «Трубопром» удостоено этого звания как надежный партнер УСТЭК, который во время летней ремонтной кампании 2023 года, соблюдая нормы и правила, качественно и в срок выполнил все взятые на себя обязательства по проведению капитальных ремонтов тепловых сетей. ООО «СтройГеодезия» заслужило почетное звание, потому что без задержек разработало необходимую проектно-сметную документацию для проведения последующих ремонтов тепломагистралей.
ООО «Торговый дом „ЛД“ признан „Лучшим поставщиком товаров“. Работа поставщика отмечена за регулярную и своевременную поставку качественной запорной арматуры (кранов шаровых, затворов), в том числе они обеспечивают оперативную и своевременную замену запорной арматуры на участках теплосети по гарантии до 10 лет.
«Лучшим поставщиком услуг» по итогам 2023 году признано ООО «БИГ-СТРОЙ». Эта компания ответственно и в назначенные сроки обеспечивает восстановление благоустройства после проведенных земляных работ во время ремонтов тепловых сетей. Руководитель организации внимательно следит за качественным выполнением работ, что подтверждается отсутствием штрафных санкций со стороны контролирующих органов.
УСТЭК выражает благодарность своим надёжным партнерам за плодотворное и успешное сотрудничество.