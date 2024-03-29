Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров

«Лучшими подрядчиками» названы ООО «Трубопром» и ООО «СтройГеодезия». ООО «Трубопром» удостоено этого звания как надежный партнер УСТЭК, который во время летней ремонтной кампании 2023 года, соблюдая нормы и правила, качественно и в срок выполнил все взятые на себя обязательства по проведению капитальных ремонтов тепловых сетей. ООО «СтройГеодезия» заслужило почетное звание, потому что без задержек разработало необходимую проектно-сметную документацию для проведения последующих ремонтов тепломагистралей.