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Posted 27 марта, 12:31

Published 27 марта, 12:31

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Почти 70 тюменцев готовы реализовать в регионе готовые бизнес-модели

Почти 70 тюменцев готовы реализовать в регионе готовые бизнес-модели

27 марта 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney
В Центр «Мой бизнес» Тюменской области поступило 67 заявок от жителей региона на франшизы. За две недели 44 из них уже получили бизнес-модели для ознакомления и возможной реализации, сообщает Информцентр правительства области.

Самыми востребованными предложениями по открытию своего дела стали:

  • глэмпинг;
  • столярная мастерская;
  • детский развивающий центр;
  • банный комплекс.

Лидеры по количеству заявок — Тюмень, Тюменский район и Тобольск. Несколько предпринимателей, получивших типовые бизнес-модели при реализации проектов, желают воспользоваться мерами господдержки, в частности, финансовыми инструментами Фонда финансирования предпринимательства.

Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.

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