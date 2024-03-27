Почти 70 тюменцев готовы реализовать в регионе готовые бизнес-модели

Posted 27 марта, 12:31
Published 27 марта, 12:31
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Самыми востребованными предложениями по открытию своего дела стали:
Лидеры по количеству заявок — Тюмень, Тюменский район и Тобольск. Несколько предпринимателей, получивших типовые бизнес-модели при реализации проектов, желают воспользоваться мерами господдержки, в частности, финансовыми инструментами Фонда финансирования предпринимательства.
Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.