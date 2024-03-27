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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

На Ямале запустят новую программу развития педагогических и медицинских кадров

На Ямале запустят новую программу развития педагогических и медицинских кадров

27 марта 2024, 11:26
Фото: пресс-службы губернатора ЯНАО
В округе среднее профессиональное образование ориентировано на потребности экономики.

В Ямало-Ненецком автономном округе появится программа, нацеленная на развитие педагогических и медицинских кадров. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов, выступая с докладом о положении дел в регионе и планах на ближайший год.

Мы действительно за последние годы многое сделали для поддержки способностей и талантов детей. Важно такое же внимание уделять и учителям. Для этого у них должна быть среда, где можно обмениваться опытом, профессионально расти, следить за новыми образовательными технологиями, отвлекаться от высоких нагрузок и рабочего стресса. Это касается всех аспектов деятельности педагога — от комфортной учительской до возможности выезжать на профильные события за пределы региона, — отметил глава ЯНАО.

Он поручил первому заместителю Ирине Новоселовой внедрить программу развития педагогического и медицинского сообществ округа. Говоря о новом нацпроекте, которому дал старт президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию, Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал ориентирует среднее профессиональное образование на потребности экономики. Каждый второй студент в регионе сейчас обучается по инженерному профилю.

Запускаем масштабную программу обновления колледжей. Уже открыли современное здание в Новом Уренгое, к нему строим общежитие. Новые образовательные кампусы создадим в Салехарде и Тарко-Сале. Уверен, что среднее профессиональное образование является отличным стартом для молодых людей. Наш регион в пятерке лидеров по трудоустройству выпускников, — пояснил Дмитрий Артюхов.
#Общество#Экономика#Тюменская область#Россия#Образование#Учителя#Салехард#Новый Уренгой#Колледжи#Дмитрий Артюхов#Нацпроект#Правительство ЯНАО
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