На Ямале запустят новую программу развития педагогических и медицинских кадров

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Ямало-Ненецком автономном округе появится программа, нацеленная на развитие педагогических и медицинских кадров. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов, выступая с докладом о положении дел в регионе и планах на ближайший год.
Мы действительно за последние годы многое сделали для поддержки способностей и талантов детей. Важно такое же внимание уделять и учителям. Для этого у них должна быть среда, где можно обмениваться опытом, профессионально расти, следить за новыми образовательными технологиями, отвлекаться от высоких нагрузок и рабочего стресса. Это касается всех аспектов деятельности педагога — от комфортной учительской до возможности выезжать на профильные события за пределы региона, — отметил глава ЯНАО.
Он поручил первому заместителю Ирине Новоселовой внедрить программу развития педагогического и медицинского сообществ округа. Говоря о новом нацпроекте, которому дал старт президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию, Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал ориентирует среднее профессиональное образование на потребности экономики. Каждый второй студент в регионе сейчас обучается по инженерному профилю.
Запускаем масштабную программу обновления колледжей. Уже открыли современное здание в Новом Уренгое, к нему строим общежитие. Новые образовательные кампусы создадим в Салехарде и Тарко-Сале. Уверен, что среднее профессиональное образование является отличным стартом для молодых людей. Наш регион в пятерке лидеров по трудоустройству выпускников, — пояснил Дмитрий Артюхов.