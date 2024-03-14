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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Сотрудники Сбера в Тюменской области спасли клиентов от вооруженного грабителя

Сотрудники Сбера в Тюменской области спасли клиентов от вооруженного грабителя

14 марта 2024, 14:54
Фото: 1MI
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8K4Pbv
В селе Казанское Тюменской области 12 марта произошло нападение на офис Сбербанка. Вооруженный ружьем мужчина подошёл к кассе и начал требовать деньги. В это время руководитель офиса успела эвакуировать клиентов, а один из сотрудников нажал тревожную кнопку.

Оперативно прибывшие экипажи ГИБДД и Росгвардии заблокировали выходы из банка и затем задержали преступника. Выяснилось, что нападавший мужчина находился под влиянием мошенников и действовал по их указанию. В течение двух недель ему звонили от имени правоохранительных органов и убеждали принять участие в «особом задании».

Дмитрий Сафронов, руководитель Департамента безопасности Сбербанка:

Грамотные и четкие действия работников банка и полиции помогли обеспечить безопасность клиентов и оперативно задержать преступника. Мы благодарим сотрудников ГИББД и УВМД Тюменской области за быстрое реагирование и помощь. Эта ситуация еще раз подтверждает, что злоумышленники, совершившие противоправные действия в отношении банка и его клиентов, обязательно будут задержаны и понесут заслуженное наказание. Благодаря системной работе Сбера по повышению безопасности, нападения на отделения банка и банкоматы случаются редко, а преступники никогда не добиваются своих целей.
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Банк#Безопасность#Сбербанк#Ограбления#Преступность#Сбер#Анастасия Имамахметова
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