Сотрудники Сбера в Тюменской области спасли клиентов от вооруженного грабителя

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Оперативно прибывшие экипажи ГИБДД и Росгвардии заблокировали выходы из банка и затем задержали преступника. Выяснилось, что нападавший мужчина находился под влиянием мошенников и действовал по их указанию. В течение двух недель ему звонили от имени правоохранительных органов и убеждали принять участие в «особом задании».
Дмитрий Сафронов, руководитель Департамента безопасности Сбербанка:
Грамотные и четкие действия работников банка и полиции помогли обеспечить безопасность клиентов и оперативно задержать преступника. Мы благодарим сотрудников ГИББД и УВМД Тюменской области за быстрое реагирование и помощь. Эта ситуация еще раз подтверждает, что злоумышленники, совершившие противоправные действия в отношении банка и его клиентов, обязательно будут задержаны и понесут заслуженное наказание. Благодаря системной работе Сбера по повышению безопасности, нападения на отделения банка и банкоматы случаются редко, а преступники никогда не добиваются своих целей.