Сотрудники Сбера в Тюменской области спасли клиентов от вооруженного грабителя

Оперативно прибывшие экипажи ГИБДД и Росгвардии заблокировали выходы из банка и затем задержали преступника. Выяснилось, что нападавший мужчина находился под влиянием мошенников и действовал по их указанию. В течение двух недель ему звонили от имени правоохранительных органов и убеждали принять участие в «особом задании».