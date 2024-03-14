Рецепты простых и вкусных блюд для Великого поста

Первым делом луковицу режем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле. Как только лук приобретет золотистый цвет, добавляем к нему промытую гречку, доливаем воду и варим до готовности. Картофель трем на мелкой терке и добавляем к полученной каше. Следом отправляем манку, соль, черный молотый перец и чеснок. Смешиваем все ингредиенты до получения однородной массы. Руками, смоченными водой, формируем небольшие котлетки. После этого обваливаем их в муке и обжариваем на слабом огне с каждой стороны до готовности.