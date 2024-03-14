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Posted Сегодня, 17:35

Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Рецепты простых и вкусных блюд для Великого поста

Рецепты простых и вкусных блюд для Великого поста

14 марта 2024, 17:35
Фото: Изображение Midjourney
С началом Великого поста каждая хозяйка задается вопросом, где найти интересные и простые блюда для постного меню. Предлагаем приготовить постный рецепт гречневых котлет.

Как пишет newia.ru, приготовленные по этому рецепту котлетки получаются нежными и сочными. Не каждый догадается, из чего эти котлетки приготовлены.

Для приготовления нам понадобится: 200 г гречневой крупы; 400 мл холодной воды; 1 небольшая луковица; 2 ч. л. сушеного чеснока; 1 средняя картофелина; 4 ч. л. манной крупы. Соль и специи можно добавлять по своему усмотрению.

Первым делом луковицу режем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле. Как только лук приобретет золотистый цвет, добавляем к нему промытую гречку, доливаем воду и варим до готовности. Картофель трем на мелкой терке и добавляем к полученной каше. Следом отправляем манку, соль, черный молотый перец и чеснок. Смешиваем все ингредиенты до получения однородной массы. Руками, смоченными водой, формируем небольшие котлетки. После этого обваливаем их в муке и обжариваем на слабом огне с каждой стороны до готовности.

#Еда#Великий пост#Пост#Все материалы авторов
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