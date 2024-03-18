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2024
Великий пост: тюменский диетолог рассказала о вреде и пользе ограничений в еде
18 марта, 08:23
2023
Тюменская чиновница, отвечавшая за промышленность, уходит с должности
О решении покинуть свой пост Ольга Романец рассказала РБК Тюмень. 15 декабря — последний день, когда она занимает эту должность.
15 декабря 2023, 08:55
Динара Потрашенко потеряла пост управляющей в тюменском ФСС
10 января 2023, 12:08
2022
В центре Тюмени здания Следственного комитета будут охранять за 6 млн рублей
Здания Следственного комитета РФ по Тюменской области будут охранять за 6,7 млн рублей. По данным сайта Госзакупки, охрана объектов будет осуществляться с 19.12.2023 по 30.11.2024 (включительно).
14 декабря 2022, 12:50

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