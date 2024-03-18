В центре Тюмени здания Следственного комитета будут охранять за 6 млн рублей

Здания Следственного комитета РФ по Тюменской области будут охранять за 6,7 млн рублей. По данным сайта Госзакупки, охрана объектов будет осуществляться с 19.12.2023 по 30.11.2024 (включительно).