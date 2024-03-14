Федерацию плавания Тюменской области накажут за отказ в поощрении юной спортсменки

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Спортсменка заняла пятое место на соревнованиях, но по неизвестным причинам осталась без денежного вознаграждения.
«Девочке причинили физические и нравственные страдания, выразившиеся в сильных переживаниях, что сказалось на ухудшении дальнейших спортивных результатов», — говорится в сообщении.
Известно, что мать спортсменки обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка и в последующем судебном иске требовала компенсацию морального вреда на сумму в 200 тысяч рублей, однако суд удовлетворил лишь частично эту просьбу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в рамках ПМЭФ-2024 пройдет первая регата выдающихся людей парусного спорта.