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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Федерацию плавания Тюменской области накажут за отказ в поощрении юной спортсменки

Федерацию плавания Тюменской области накажут за отказ в поощрении юной спортсменки

14 марта 2024, 10:06
Фото: 1MI
Федерация плавания Тюменской области выплатит 30 тысяч рублей юной спортсменке, которая осталась без денежного приза после соревнований. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Спортсменка заняла пятое место на соревнованиях, но по неизвестным причинам осталась без денежного вознаграждения.

«Девочке причинили физические и нравственные страдания, выразившиеся в сильных переживаниях, что сказалось на ухудшении дальнейших спортивных результатов», — говорится в сообщении.
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Известно, что мать спортсменки обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка и в последующем судебном иске требовала компенсацию морального вреда на сумму в 200 тысяч рублей, однако суд удовлетворил лишь частично эту просьбу.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в рамках ПМЭФ-2024 пройдет первая регата выдающихся людей парусного спорта.

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