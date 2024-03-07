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В рамках ПМЭФ-2024 пройдет первая регата выдающихся людей парусного спорта

В рамках ПМЭФ-2024 пройдет первая регата выдающихся людей парусного спорта

7 марта 2024, 09:56
Фото: Елена Разина
В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 30 мая по 2 июня 2024 года будет проведена регата, посвященная Игорю Ченцову, председателю президиума и первому вице-президенту Всероссийской федерации парусного спорта.

По сообщению издания 56orb.ru, важность подобного турнира и его роль в укреплении традиций были отмечены Антоном Кобяковым, советником президента РФ. Он назвал проведение соревнований в честь выдающихся граждан, сыгравших значительную роль в развитии своего вида спорта, правильной инициативой и важным инструментом. Примером такого успешного мероприятия Кобяков привел Гран-при «Иван Ярыгин» в борьбе, благодаря которому было открыто множество будущих олимпийских чемпионов из России, а также зарубежных спортсменов. Советник президента выразил пожелание, чтобы регата, посвященная Игорю Ченцову, который был душой и движущей силой своего вида спорта, способствовала развитию внутренней конкуренции и содействовала укреплению международного сотрудничества.

Также стоит отметить, что эта регата имени Игоря Ченцова откроет сезон международного парусного турнира Tenzor International Cup, который будет посвящен памяти выдающихся личностей в парусном спорте.

Проект получил поддержку Всероссийской федерации парусного спорта, Фонда Росконгресс и Центра спортивной подготовки сборных команд России. Информационным партнером данного мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.

Сергей Джиенбаев, президент Всероссийской федерации парусного спорта, подчеркнул, что этот турнир является самым крупным спортивным соревнованием в классе MX700, участниками которого становится самое большое количество профессиональных яхтсменов, и ежегодно собирает на свои регаты все сливки парусного сообщества.

Календарь серии сезона-2024 предполагает проведение четырех этапов с июня по ноябрь на основных локациях яхт-клуба Tenzor Sailing Club в подмосковном Пестово и Сочи.

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