В рамках ПМЭФ-2024 пройдет первая регата выдающихся людей парусного спорта

По сообщению издания 56orb.ru, важность подобного турнира и его роль в укреплении традиций были отмечены Антоном Кобяковым, советником президента РФ. Он назвал проведение соревнований в честь выдающихся граждан, сыгравших значительную роль в развитии своего вида спорта, правильной инициативой и важным инструментом. Примером такого успешного мероприятия Кобяков привел Гран-при «Иван Ярыгин» в борьбе, благодаря которому было открыто множество будущих олимпийских чемпионов из России, а также зарубежных спортсменов. Советник президента выразил пожелание, чтобы регата, посвященная Игорю Ченцову, который был душой и движущей силой своего вида спорта, способствовала развитию внутренней конкуренции и содействовала укреплению международного сотрудничества.