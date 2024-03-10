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Posted 10 марта, 12:23

Published 10 марта, 12:23

Modified Сегодня, 00:14

Updated Сегодня, 00:14

Тюменская команда завоевала золото в общероссийском проекте «Мини-футбол-в школу»

Тюменская команда завоевала золото в общероссийском проекте «Мини-футбол-в школу»

10 марта 2024, 12:23
Фото: Федерация футбола Тюменской области
Команда из Тюменской области стала победителем общероссийского проекта «Мини-футбол-в школу». Об этом сегодня, 10 марта, сообщил Информцентр правительства региона.

Представители средней школы №9 из города Тобольска завоевали золотые медали соревнований среди юношей 2012–2013 годов рождения, которые прошли в Нижнем Новгороде. В полуфинале дружина, представлявшая региона, обыграла соперников из Элисты. В финале футболистов из поселка Высокая Гора (Республика Татарстан).

Вратарь команды Максим Глухов не пропустил ни одного мяча. Лучшим бомбардиром турнира стал Арсений Биго.

Отметим, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В регионе есть достойные площадки, на которых проводятся российские и международные состязания. Во всех населенных пунктах есть центры и уличные площадки для занятий спортом и физкультурой.

В настоящее время в Тюмени насчитывается не один десяток государственных (муниципальных) и частных учреждений дополнительного образования в сфере спорта, где готовят будущих олимпийских чемпионов.

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