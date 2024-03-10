Тюменская команда завоевала золото в общероссийском проекте «Мини-футбол-в школу»

Отметим, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В регионе есть достойные площадки, на которых проводятся российские и международные состязания. Во всех населенных пунктах есть центры и уличные площадки для занятий спортом и физкультурой.