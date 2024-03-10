Тюменская команда завоевала золото в общероссийском проекте «Мини-футбол-в школу»

Posted 10 марта, 12:23
Published 10 марта, 12:23
Modified Сегодня, 00:14
Updated Сегодня, 00:14
Представители средней школы №9 из города Тобольска завоевали золотые медали соревнований среди юношей 2012–2013 годов рождения, которые прошли в Нижнем Новгороде. В полуфинале дружина, представлявшая региона, обыграла соперников из Элисты. В финале футболистов из поселка Высокая Гора (Республика Татарстан).
Вратарь команды Максим Глухов не пропустил ни одного мяча. Лучшим бомбардиром турнира стал Арсений Биго.
Отметим, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В регионе есть достойные площадки, на которых проводятся российские и международные состязания. Во всех населенных пунктах есть центры и уличные площадки для занятий спортом и физкультурой.
В настоящее время в Тюмени насчитывается не один десяток государственных (муниципальных) и частных учреждений дополнительного образования в сфере спорта, где готовят будущих олимпийских чемпионов.