Обзор лучших спортивных школ в Тюмени

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:02
В настоящее время в Тюмени насчитывается не один десяток государственных (муниципальных) и частных учреждений дополнительного образования в сфере спорта, где готовят будущих олимпийских чемпионов.
Представляем вашему вниманию топ-5 спортшкол Тюмени, которые набрали больше всего положительных отзывов от горожан.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа „Прибой“ (МАУ ДО СШ „Прибой“) впервые открыло двери для будущих чемпионов в феврале 1964 года. В 1982 году произошло переименование в Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва.
В последующем эта спортшкола в Тюмени еще несколько раз сменила название, а также претерпела реорганизацию путем присоединения детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) от завода «Строймаш». Свое нынешнее официальное наименование спортшкола «Прибой» получила лишь в январе 2021 года.
В настоящее время здесь проводится подготовка спортсменов по таким видам спорта, как: греко-римская борьба, бокс, акробатический рок-н-ролл, футбол, баскетбол, фигурное катание на коньках, тхэквондо, танцевальный спорт, волейбол, гиревой спорт, художественная гимнастика, эстетическая гимнастика и перетягивание каната
Спортивная школа «Прибой» работает в Тюмени по двум адресам: проспект Борцов Октября, 2а, корп. 1 (спорткомплекс «Прибой» и каток), а также Индустриальная улица, 49а (спорткомплекс «Строймаш»). Кроме того, для тренировок используются площадки шести городских общеобразовательных школ и гимназий.
Более подробную информацию о деятельности учреждения можно получить на его официальном сайте и на странице соцсети «ВКонтакте».
Возраст поступающих должен подходить под федеральные стандарты спортивной подготовки, с которыми можно ознакомиться по ссылкам выше.
В спортшколе «Прибой» проводятся как бесплатные, так и платные занятия. Об условиях приема на обучение по различным направлениям, а также сроках подачи и перечне необходимых документов можно узнать на онлайн-ресурсах учреждения допобразования или по телефону +7 (3452) 59-35-85.
МАУ ДО СШ № 1 — старейшая в Тюмени спортивная школа, основанная в 1938 году. Сегодня здесь готовят спортсменов по таким направлениям, как плавание, синхронное плавание, плавание для людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), волейбол, прыжки на батуте и спортивная гимнастика.
Основное здание спортшколы № 1 в Тюмени находится по адресу: улица Ватутина, 1. Кроме того, учреждение имеет несколько филиалов по другим адресам, узнать о которых можно на официальном сайте и странице в соцсети «ВКонтакте».
Поступать в спортшколу разрешается детям подходящего возраста: 6 лет — для синхронного плавания, спортивной гимнастики, 7 лет — для плавания, прыжков на батуте, 8 лет — для волейбола.
С правилами поступления на обучение и сроками подачи документов можно ознакомиться на официальном сайте спортивной школы.
В октябре 1969 года в Тюмени на базе двух общеобразовательных школ была образована футбольно-хоккейная школа № 3. Учреждение несколько раз меняло название, в апреле 2023 года спортивная школа стала официально называться МАУ СШ ДО № 3.
В настоящее время здесь осуществляют подготовку спортсменов по направлениям: хоккей, спортивная борьба, бокс, пауэрлифтинг, баскетбол, волейбол, настольный теннис, художественная гимнастика, тяжелая атлетика и плавание.
Кроме того, в этой спортивной школе проводятся занятия по футболу для людей со слепотой и глухотой, шахматам (спорт глухих), а также по баскетболу на колясках, пауэрлифтингу, бочче, армрестлингу и плаванию для воспитанников с ПОДА.
Спортшкола расположена по адресу: Тюмень, улица Садовая, 109/1, у нее есть филиалы еще по двум адресам. Образовательное учреждение имеет официальный сайт, а также страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В спортивную школу принимаются дети, не имеющие противопоказаний для занятий тем или иным видом спорта и проходящие по возрастному цензу.
Более подробно с информацией о поступлении и работе приемной комиссии можно ознакомиться на онлайн-ресурсах образовательной организации.
Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Водник» (МАУ СШ «Водник») Тюмени работает с мая 2008 года. Здесь обучают детей спортивным навыкам по таким направлениям, как хоккей, художественная гимнастика, каратэ, ушу, дзюдо, кикбоксинг, вольная борьба и спортивная аэробика.
Спортшкола «Водник» расположена по двум адресам: Тюмень, улица Судоремонтная, дом 2б и улица Пражская, дом 25а корпус 1. Более подробные сведения о деятельности учреждения можно получить на его официальном сайте, а также на странице аккаунта социальной сети «ВКонтакте».
В спортивную школу могут поступить дети, которые подходят по физическим данным и по возрасту, установленным федеральными стандартами спортивной подготовки. Кроме того, важно, чтобы у поступающего на обучение не было медицинских противопоказаний.
График работы приемной комиссии и сроки подачи документов можно уточнить на сайте спортивной школы.
МАУ ДО Спортивная школа № 2 Тюмени является одной из старейших спортшкол города. Она была основана в 1944 году, а в своем нынешнем виде начала работать с марта 1962 года.
В спортшколе обучают детей по восьми направлениям: лыжные гонки, легкая атлетика, спортивное ориентирование, гребной слалом, скалолазание, велосипедный спорт, триатлон и бильярдный спорт. Сегодня учреждение посещают 2624 спортсмена, с которыми занимаются 59 тренеров.
Спортивная школа № 2 расположена по адресу: улица Луначарского, 10. Подробнее о ее работе можно узнать на официальном сайте, а также на странице социальной сети «ВКонтакте».
Для поступления в спортшколу ребенок должен иметь возраст, соответствующий федеральным стандартам спортивной подготовки по тому или иному виду спорта.
Так, на лыжные гонки дети принимаются с 9 лет, на легкую атлетику — с 6, на спортивное ориентирование детей принимают с 8 лет, как и на гребной слалом. Скалолазанием можно заниматься с 7 лет, велосипедным спортом — с 7, триатлоном — с 7, а бильярдным спортом — с 10 лет.
Более подробно о сроках подачи документов и правилах приема в спортшколу можно узнать на сайте образовательного учреждения.