Обзор лучших спортивных школ в Тюмени

Кроме того, в этой спортивной школе проводятся занятия по футболу для людей со слепотой и глухотой, шахматам (спорт глухих), а также по баскетболу на колясках, пауэрлифтингу, бочче, армрестлингу и плаванию для воспитанников с ПОДА.