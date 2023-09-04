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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Обзор лучших спортивных школ в Тюмени

Обзор лучших спортивных школ в Тюмени

4 сентября 2023, 08:02
Фото: Midjourney
Обзор лучших спортивных школ в Тюмени
С приближением нового 2023/2024 учебного года многие родители задумываются о том, чтобы отдать своего ребенка в спортивную школу или секцию. Какие спортшколы считаются лучшими в Тюмени и как в них поступить — читайте в статье.
Сюжет
Дети

В настоящее время в Тюмени насчитывается не один десяток государственных (муниципальных) и частных учреждений дополнительного образования в сфере спорта, где готовят будущих олимпийских чемпионов.

Представляем вашему вниманию топ-5 спортшкол Тюмени, которые набрали больше всего положительных отзывов от горожан.

Спортивная школа «Прибой»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа „Прибой“ (МАУ ДО СШ „Прибой“) впервые открыло двери для будущих чемпионов в феврале 1964 года. В 1982 году произошло переименование в Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва.

В последующем эта спортшкола в Тюмени еще несколько раз сменила название, а также претерпела реорганизацию путем присоединения детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) от завода «Строймаш». Свое нынешнее официальное наименование спортшкола «Прибой» получила лишь в январе 2021 года.

Спортивная школа «Прибой» работает в Тюмени по двум адресам: проспект Борцов Октября, 2а, корп. 1 (спорткомплекс «Прибой» и каток), а также Индустриальная улица, 49а (спорткомплекс «Строймаш»). Кроме того, для тренировок используются площадки шести городских общеобразовательных школ и гимназий.

Более подробную информацию о деятельности учреждения можно получить на его официальном сайте и на странице соцсети «ВКонтакте».

Правила приема и сроки подачи документов

Возраст поступающих должен подходить под федеральные стандарты спортивной подготовки, с которыми можно ознакомиться по ссылкам выше.

В спортшколе «Прибой» проводятся как бесплатные, так и платные занятия. Об условиях приема на обучение по различным направлениям, а также сроках подачи и перечне необходимых документов можно узнать на онлайн-ресурсах учреждения допобразования или по телефону +7 (3452) 59-35-85.

Спортивная школа «Прибой» в ТюмениСпортивная школа «Прибой» в Тюмени
Спортивная школа «Прибой» в Тюмени
Фото: 1MI

Спортивная школа № 1

МАУ ДО СШ № 1 — старейшая в Тюмени спортивная школа, основанная в 1938 году. Сегодня здесь готовят спортсменов по таким направлениям, как плавание, синхронное плавание, плавание для людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), волейбол, прыжки на батуте и спортивная гимнастика.

Основное здание спортшколы № 1 в Тюмени находится по адресу: улица Ватутина, 1. Кроме того, учреждение имеет несколько филиалов по другим адресам, узнать о которых можно на официальном сайте и странице в соцсети «ВКонтакте».

Правила приема и сроки подачи документов

Поступать в спортшколу разрешается детям подходящего возраста: 6 лет — для синхронного плавания, спортивной гимнастики, 7 лет — для плавания, прыжков на батуте, 8 лет — для волейбола.

С правилами поступления на обучение и сроками подачи документов можно ознакомиться на официальном сайте спортивной школы.

Спортивная школа № 1 в ТюмениСпортивная школа № 1 в Тюмени
Спортивная школа № 1 в Тюмени
Фото: 1MI

Спортивная школа № 3

В октябре 1969 года в Тюмени на базе двух общеобразовательных школ была образована футбольно-хоккейная школа № 3. Учреждение несколько раз меняло название, в апреле 2023 года спортивная школа стала официально называться МАУ СШ ДО № 3.

В настоящее время здесь осуществляют подготовку спортсменов по направлениям: хоккей, спортивная борьба, бокс, пауэрлифтинг, баскетбол, волейбол, настольный теннис, художественная гимнастика, тяжелая атлетика и плавание.

Кроме того, в этой спортивной школе проводятся занятия по футболу для людей со слепотой и глухотой, шахматам (спорт глухих), а также по баскетболу на колясках, пауэрлифтингу, бочче, армрестлингу и плаванию для воспитанников с ПОДА.

Спортшкола расположена по адресу: Тюмень, улица Садовая, 109/1, у нее есть филиалы еще по двум адресам. Образовательное учреждение имеет официальный сайт, а также страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Правила приема и сроки подачи документов

В спортивную школу принимаются дети, не имеющие противопоказаний для занятий тем или иным видом спорта и проходящие по возрастному цензу.

Более подробно с информацией о поступлении и работе приемной комиссии можно ознакомиться на онлайн-ресурсах образовательной организации.

Спортивная школа № 3 в ТюмениСпортивная школа № 3 в Тюмени
Спортивная школа № 3 в Тюмени
Фото: 1MI

Детско-юношеская спортивная школа «Водник»

Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Водник» (МАУ СШ «Водник») Тюмени работает с мая 2008 года. Здесь обучают детей спортивным навыкам по таким направлениям, как хоккей, художественная гимнастика, каратэ, ушу, дзюдо, кикбоксинг, вольная борьба и спортивная аэробика.

Спортшкола «Водник» расположена по двум адресам: Тюмень, улица Судоремонтная, дом 2б и улица Пражская, дом 25а корпус 1. Более подробные сведения о деятельности учреждения можно получить на его официальном сайте, а также на странице аккаунта социальной сети «ВКонтакте».

Правила приема и сроки подачи документов

В спортивную школу могут поступить дети, которые подходят по физическим данным и по возрасту, установленным федеральными стандартами спортивной подготовки. Кроме того, важно, чтобы у поступающего на обучение не было медицинских противопоказаний.

График работы приемной комиссии и сроки подачи документов можно уточнить на сайте спортивной школы.

Детско-юношеская спортивная школа «Водник» в ТюмениДетско-юношеская спортивная школа «Водник» в Тюмени
Детско-юношеская спортивная школа «Водник» в Тюмени
Фото: 1MI

Спортивная школа № 2

МАУ ДО Спортивная школа № 2 Тюмени является одной из старейших спортшкол города. Она была основана в 1944 году, а в своем нынешнем виде начала работать с марта 1962 года.

В спортшколе обучают детей по восьми направлениям: лыжные гонки, легкая атлетика, спортивное ориентирование, гребной слалом, скалолазание, велосипедный спорт, триатлон и бильярдный спорт. Сегодня учреждение посещают 2624 спортсмена, с которыми занимаются 59 тренеров.

Спортивная школа № 2 расположена по адресу: улица Луначарского, 10. Подробнее о ее работе можно узнать на официальном сайте, а также на странице социальной сети «ВКонтакте».

Правила приема и сроки подачи документов

Для поступления в спортшколу ребенок должен иметь возраст, соответствующий федеральным стандартам спортивной подготовки по тому или иному виду спорта.

Так, на лыжные гонки дети принимаются с 9 лет, на легкую атлетику — с 6, на спортивное ориентирование детей принимают с 8 лет, как и на гребной слалом. Скалолазанием можно заниматься с 7 лет, велосипедным спортом — с 7, триатлоном — с 7, а бильярдным спортом — с 10 лет.

Более подробно о сроках подачи документов и правилах приема в спортшколу можно узнать на сайте образовательного учреждения.

Спортивная школа № 2 в ТюмениСпортивная школа № 2 в Тюмени
Спортивная школа № 2 в Тюмени
Фото: 1MI
#Спорт#Тюмень#Дети#Спортшкола
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