Павильон Ямала на Всемирном фестивале молодежи пользуется популярностью

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Всемирном фестивале молодежи в Сочи рассказал про Север. По его словам, павильон ЯНАО пользуется популярностью у гостей из других регионов и стран.
Всего за четыре дня там побывали более 10 тысяч участников. А ямальский снег и капучино с морошкой не оставили никого равнодушным.
Пообщался с нашими ребятами и иностранными гостями. Порадовал неподдельный интерес к нашему округу. Влюбленных в Ямал после фестиваля станет еще больше. Неудивительно, что сегодня именно Россия объединила талантливых, активных и целеустремленных ребят со всего мира. Это не случайное знакомство, а начало новой дружбы, — уверен глава региона.
В завершение встречи в субропическом Сочи с потолка пошел снег.
Напомним, ВФМ-2024 проходит в Сочи с 1 по 7 марта. В нем принимают участие 20 тысяч молодых лидеров из российских регионов и других стран.