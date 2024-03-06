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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Павильон Ямала на Всемирном фестивале молодежи пользуется популярностью

Павильон Ямала на Всемирном фестивале молодежи пользуется популярностью

6 марта 2024, 10:18
Фото: Социальные сети Дмитрия Артюхова
За четыре дня его посетили более 10 тысяч человек.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Всемирном фестивале молодежи в Сочи рассказал про Север. По его словам, павильон ЯНАО пользуется популярностью у гостей из других регионов и стран.

Всего за четыре дня там побывали более 10 тысяч участников. А ямальский снег и капучино с морошкой не оставили никого равнодушным.

Пообщался с нашими ребятами и иностранными гостями. Порадовал неподдельный интерес к нашему округу. Влюбленных в Ямал после фестиваля станет еще больше. Неудивительно, что сегодня именно Россия объединила талантливых, активных и целеустремленных ребят со всего мира. Это не случайное знакомство, а начало новой дружбы, — уверен глава региона.

В завершение встречи в субропическом Сочи с потолка пошел снег.

Напомним, ВФМ-2024 проходит в Сочи с 1 по 7 марта. В нем принимают участие 20 тысяч молодых лидеров из российских регионов и других стран.

#Общество#Россия#Сочи#Губернатор#Молодежь#Фестиваль#Дмитрий Артюхов#Правительство ЯНАО
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