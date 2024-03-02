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Posted 2 марта, 13:18

Published 2 марта, 13:18

Modified Сегодня, 21:31

Updated Сегодня, 21:31

В Тюменской области продолжаются учения по эвакуации жителей в случае лесных пожаров

В Тюменской области продолжаются учения по эвакуации жителей в случае лесных пожаров

2 марта 2024, 13:18
Фото: 1MI
Тренировка по эвакуации жителей в случае пожара прошла в Омутинском районе. Сценарий возникновения лесного пожара с угрозой перехода огня на населенный пункт отработали во время межведомственных учений в селе Журавлевском. Про учения рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.
Фото: ИИЦ «Сельский вестник»

Сначала жителей оповестили о необходимости эвакуации с помощью громкоговорителей. Для доставки населения в пункт временного размещения на базе Центра внешкольной работы было задействовано 5 пассажирских автобусов.

В тренировке участвовали:

  • глава Омутинского района Олег Кузнецов;
  • руководители и специалисты ресурсоснабжающих организаций, Омутинского филиала ГБУ «Тюменская авиабаза» и Омутинского лесничества;
  • наряды ГИБДД;
  • сотрудники полиции;
  • специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Омутинский» УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, задачу по проведению учебных эвакуаций перед губернатором региона Александром Моором поставил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Кроме того, власти региона обеспечили лесные хозяйства новой пожарной техникой, а управление МЧС за счет областного бюджета несколько десятков спецтехники. Также идут регулярные закупки видеокамер, которые помогают не только выявлять очаги горения, но и «вычислять» поджигателей. В этом году видеонаблюдением будет охвачено 76% от всего лесного фонда региона.

В минувшем году в пожароопасный сезон на территории Тюменской области произошло около 222 лесных пожаров. Огонь уничтожил 28,5 тысячи гектаров леса. Ущерб составил около 300 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем в 2022 году.

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