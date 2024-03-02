В Тюменской области продолжаются учения по эвакуации жителей в случае лесных пожаров

Отметим, задачу по проведению учебных эвакуаций перед губернатором региона Александром Моором поставил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Кроме того, власти региона обеспечили лесные хозяйства новой пожарной техникой, а управление МЧС за счет областного бюджета несколько десятков спецтехники. Также идут регулярные закупки видеокамер, которые помогают не только выявлять очаги горения, но и «вычислять» поджигателей. В этом году видеонаблюдением будет охвачено 76% от всего лесного фонда региона.