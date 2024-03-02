В Тюменской области продолжаются учения по эвакуации жителей в случае лесных пожаров

Posted 2 марта, 13:18
Published 2 марта, 13:18
Modified Сегодня, 21:31
Updated Сегодня, 21:31
Сначала жителей оповестили о необходимости эвакуации с помощью громкоговорителей. Для доставки населения в пункт временного размещения на базе Центра внешкольной работы было задействовано 5 пассажирских автобусов.
В тренировке участвовали:
Отметим, задачу по проведению учебных эвакуаций перед губернатором региона Александром Моором поставил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Кроме того, власти региона обеспечили лесные хозяйства новой пожарной техникой, а управление МЧС за счет областного бюджета несколько десятков спецтехники. Также идут регулярные закупки видеокамер, которые помогают не только выявлять очаги горения, но и «вычислять» поджигателей. В этом году видеонаблюдением будет охвачено 76% от всего лесного фонда региона.
В минувшем году в пожароопасный сезон на территории Тюменской области произошло около 222 лесных пожаров. Огонь уничтожил 28,5 тысячи гектаров леса. Ущерб составил около 300 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем в 2022 году.