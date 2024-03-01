Нарушение охранной зоны тепловых сетей может привести к судебному разбирательству

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
В охранной зоне тепловой сети не должно производиться строительство спортивных и игровых площадок, сооружений, архитектурных объектов, в том числе других построек и насаждений. Размещение каких-либо объектов в охранных зонах тепловых сетей может осуществляться только после согласования с теплоснабжающей организацией и с соблюдением ее определенных условий.
В связи с этим УСТЭК систематически проводит работу по выявлению нарушений охранных зон тепловых сетей. В случае их обнаружения сотрудники УСТЭК в обязательном порядке принимают меры для их устранения. В первую очередь проводится разъяснительная работа с нарушителями, чтобы урегулировать вопрос в досудебном порядке. В большинстве случаев, указанных мер достаточно для мирного решения вопроса.
Однако, если проблему не удается решить путем переговоров, УСТЭК вынуждено обращаться в судебные инстанции. Так, при плановых осмотрах теплосетевых объектов, специалистами УСТЭК был обнаружен торговый павильон, размещенный в зоне прохождения тепловых сетей. Обращения к владельцу не дали результата и Общество было вынуждено обратиться в суд.
В результате в январе этого года по иску АО «УСТЭК» Арбитражным судом Тюменской области было вынесено решение, которым суд обязал ответчика устранить нарушение охранной зоны тепловой сети путем демонтажа незаконно установленной постройки. При этом, решение вопроса путем судебного разбирательства приводит к дополнительным затратам лица, виновного в нарушении охранной зоны, в виде судебных издержек.
УСТЭК напоминает, что даже в случае выявления уже допущенного нарушения охранной зоны, проблему возможно решить мирным путем и избежать судебных разбирательств, если добровольно и своевременно устранить нарушение.
Для обслуживания, проведения регламентных и ремонтных работ на тепловых сетях, специалистам УСТЭК необходимо иметь постоянный и беспрепятственный доступ к теплотрассам.
УСТЭК просит жителей не нарушать охранные зоны, потому что построенное в охранной зоне сооружение может привести к негативным последствиям для жизни и здоровья окружающих, нормальному функционированию системы теплоснабжения, а также к финансовым потерям лиц, допускающих нарушения охранных зон.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, УСТЭК призывает проявлять бдительность и осмотрительность при планировании построек и сооружений, например: