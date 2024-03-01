Нарушение охранной зоны тепловых сетей может привести к судебному разбирательству

В охранной зоне тепловой сети не должно производиться строительство спортивных и игровых площадок, сооружений, архитектурных объектов, в том числе других построек и насаждений. Размещение каких-либо объектов в охранных зонах тепловых сетей может осуществляться только после согласования с теплоснабжающей организацией и с соблюдением ее определенных условий.