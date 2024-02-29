В Тюмени появится двор с адронным коллайдером: его разместят рядом с домом Ученых

В 1886 году Константин Циолковский создал первый проект грузового дирижабля. Образ дирижабля также появится на детской площадке, а акцентом станет подзорная труба. Эти и другие открытия найдут отражение в пространстве ЖК «Авторский» от застройщика «Страна Девелопмент». Навигационные элементы, размещенные в локациях жилого комплекса, помогут познакомиться с именами ученых и подробнее узнать об их открытиях.