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В Тюмени появится двор с адронным коллайдером: его разместят рядом с домом Ученых

В Тюмени появится двор с адронным коллайдером: его разместят рядом с домом Ученых

29 февраля 2024, 05:45
Фото: «Страна Девелопмент»
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Недалеко от тюменской набережной в рамках ЖК «Авторский» ведется строительство домов Изобретателей, Исследователей и Ученых. Во дворе каждого из них будет создано уникальное разноформатное пространство. Например, у дома Ученых «Страна Девелопмент» возведет адронный коллайдер.

В основе концепции благоустройства — механизмы, технологии и изобретения, которые повлияли на развитие мировой науки. Одно из них — адронный коллайдер — появится рядом с домом Ученых. Так, в рисунке генплана архитекторы использовали кольцевую форму этого величайшего изобретения, объединив, тем самым, все зоны между собой общим прогулочным маршрутом.

Фото: «Страна Девелопмент»

У дома Изобретателей в зонах, площадках и отдельных объектах воплотятся образы открытий российских и советских ученых. В 1795 году Иван Кулибин изобрел оптический телеграф. Он и стал идеей главной архитектурной детали игровой площадки: башню построят с кинетическим навершием.

В 1886 году Константин Циолковский создал первый проект грузового дирижабля. Образ дирижабля также появится на детской площадке, а акцентом станет подзорная труба. Эти и другие открытия найдут отражение в пространстве ЖК «Авторский» от застройщика «Страна Девелопмент». Навигационные элементы, размещенные в локациях жилого комплекса, помогут познакомиться с именами ученых и подробнее узнать об их открытиях.

Фото: «Страна Девелопмент»

Каждый двор «Страна» спроектировала таким образом, что позволит развести шумные площадки для детских игр и зоны для тихого отдыха взрослых. Здесь появятся места для занятий спортом — настольный теннис, воркаут-площадки, силовые тренажеры. Все дома комплекса и коммерческую инфраструктуру объединит пешеходный бульвар.

Фото: «Страна Девелопмент»

ЖК «Авторский» от федерального застройщика «Страна Девелопмент» преобразит район дома Обороны. ЖК будет компактным — всего 4 корпуса, но при этом укомплектованным. В одном из них предусмотрен детский сад. Внутри квартальной застройки появится также пешеходный бульвар, где жители и гости комплекса смогут проводить свободное время. У каждого дома — свой закрытый двор. На первых этажах — помещения для бизнеса.

Фото: «Страна Девелопмент»

Этот проект пользуется популярностью у молодых семей и будущих студентов. Уже сейчас рядом с кварталом есть шесть школ, семь детских садов, открыты продуктовые магазины, медучреждения, спортивные центры, кафе. До центра города всего 3 км, до набережной Туры — 5 минут на машине, а до ТИУ — 3.

Фото: «Страна Девелопмент»

Два первых дома сдадут уже в этом году. Весь проект планируется завершить в 2025 году. Подробнее на strana.com.

ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

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