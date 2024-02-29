УСТЭК растет вместе с городом, подключая к системе теплоснабжения новые объекты

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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«В рамках реализации Инвестиционной программы в 2024 году УСТЭК проведет реконструкцию 9 участков трубопроводов по улицам Самарцева, Мельникайте, Коммунистическая, Орджоникидзе, Советская, проезд Заречный, Дамбовская, Одесская, 50 лет Октября, Домостроителей, Щербакова общей протяженностью 2491 км. в двухтрубном исчислении и муниципальных котельных: №28 по ул. Судостроителей, №13 по адресу д. Казарово, ул. Казаровская. На ряде муниципальных котельных будет проведена установка единой системы автоматизированной диспетчеризации», — поделился заместитель директора по капитальному строительству Андрей Камаев.
44 новых городских объекта были подключены в прошлом году. Среди них 31 жилой дом, 12 отдельно стоящих нежилых зданий. В том числе теплоснабжением была обеспечена школа на 1500 учебных мест в районе Плеханово по ул. Ставропольская, 137. Специалисты провели подключение объекта до начала учебного года, чтобы школьники смогли начать новый учебный год в просторном, комфортном и теплом здании.
Среди нежилых объектов стоит отметить подключение Церкви спаса, расположенной в центральной части города и представляющей собой архитектурный памятник федерального значения. Это один из старейших и наиболее выразительных храмов Тюмени.
Памятник культурного наследия сейчас находится в завершающий стадии реконструкции. Своевременно проведенные работы по прокладке инженерных коммуникаций для обеспечения здания теплом позволят горожанам в скором будущем в полной мере наслаждаться пребыванием в столь живописном храме.
Подключение новых объектов к системе теплоснабжения позволяет в том числе развивать научный и исследовательский потенциал города и дает возможность крупным нефтяным компаниям разрабатывать технологические решения внутри региона. Так, силами УСТЭК к системе теплоснабжения были подключены исследовательский центр «Геосфера» и научно-технический центр ООО «НОВАТЭК НТЦ».
В подключенных объектах занимаются изучением и разработкой технологий, которые применяют в нефтедобыче, проводят исследование горных пород и материалов для строительства скважин, а также исследуют пластовые системы и проводят геологические разработки.
Еще одним важным объектом, подключенным к системе теплоснабжения, стало здание главного учебно-лабораторного корпуса ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 9.
Всего за 6 лет деятельности компании к централизованной системе теплоснабжения было присоединено 357 новых зданий, в числе которых 8 школ, 17 детских садов и 3 медицинских учреждения. Для подключения новых объектов УСТЭК за это время построено 31,8 км теплотрасс.