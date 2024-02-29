УСТЭК растет вместе с городом, подключая к системе теплоснабжения новые объекты

44 новых городских объекта были подключены в прошлом году. Среди них 31 жилой дом, 12 отдельно стоящих нежилых зданий. В том числе теплоснабжением была обеспечена школа на 1500 учебных мест в районе Плеханово по ул. Ставропольская, 137. Специалисты провели подключение объекта до начала учебного года, чтобы школьники смогли начать новый учебный год в просторном, комфортном и теплом здании.