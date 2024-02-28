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МТС увеличил объем хранения данных крупнейшего тюменского центра в сфере ЖКХ

МТС увеличил объем хранения данных крупнейшего тюменского центра в сфере ЖКХ

28 февраля 2024, 11:30
Фото: Pixabay
Цифровая экосистема МТС сообщила о расширении проекта по переводу ИТ-ресурсов Тюменского расчетно-информационного центра на облачную платформу провайдера CloudMTS.

С начала года компания МТС увеличила объем хранения данных более чем на 40 процентов, продолжив цифровую трансформацию крупнейшего предприятия в сфере ЖКХ. В ходе реализации проекта специалисты экосистемы и Тюменского расчетно-информационного центра (ТРИЦ) организовали миграцию почти всех ИТ-мощностей ТРИЦ в облачную инфраструктуру — информационные системы, включая биллинговую систему собственной разработки, базы данных компании, а также сайт с «Личным кабинетом» и мобильное приложение.

Виртуальное хранилище обеспечивает хранение и обработку данных свыше 1 миллиона жителей Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска, которые ежемесячно передают показания приборов учета и оплачивают коммунальные услуги. Предприятие работает более чем с 400 управляющими компаниями, ТСЖ и ресурсоснабжающими предприятиями региона, аккумулируя биллинг ЖКХ во всех городах Тюменской области.

Надежность и непрерывность работы бизнес-систем ТРИЦ обеспечивается благодаря отказоустойчивой конфигурации облака: размещению инфраструктуры в собственных дата-центрах, сертифицированных по стандарту Tier-III, использованию каналов связи МТС и резервному копированию всех данных.

ТРИЦ продолжает активно расширять цифровую инфраструктуру. Тюменцы уже знакомы с такими нашими сервисами, как электронная очередь, личный кабинет на сайте, удобное мобильное приложение. Поскольку объем данных и потребность граждан в электронных сервисах продолжает расти, у нас возникла потребность расширить существующие ИТ-мощности. Благодаря многолетнему сотрудничеству с МТС, предприятие смогло решить эту задачу, при этом были исключены затраты на приобретение дополнительного оборудования. Размещение данных в облаке обеспечивает их безопасность, оперативную обработку, также защиту наших ресурсов от «падений». В конечном итоге это поможет не только повысить эффективность работы предприятия, но и обеспечит рост качества обслуживания клиентов, — отметил генеральный директор ОАО «ТРИЦ» Олег Туровинин.

Отметим, облака становятся основой цифровизации бизнеса в Тюменской области и помогают быстрее внедрять современные сервисы, подобные тем, которые реализует ТРИЦ. Использование облачных технологий позволяет компаниям уже по итогам первого года достичь сокращение затрат на ИТ-инфраструктуру до 40 процентов.

Это особенно важно для предприятий, которые имеют дело с большими массивами данных — не только сфере ЖКЖ, но и медицине, образовании, ритейле. Мы рады, что сможем применить в этом проекте накопленную экспертизу и опыт МТС по построению масштабных облачных инфраструктур для ведущих российских компаний, — резюмировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Образование#Электронная очередь#МТС#ТСЖ#ЖКХ#Коммунальные услуги#Управляющие компании#Мобильное приложение#Экспертиза#Анастасия Имамахметова
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