МТС увеличил объем хранения данных крупнейшего тюменского центра в сфере ЖКХ

С начала года компания МТС увеличила объем хранения данных более чем на 40 процентов, продолжив цифровую трансформацию крупнейшего предприятия в сфере ЖКХ. В ходе реализации проекта специалисты экосистемы и Тюменского расчетно-информационного центра (ТРИЦ) организовали миграцию почти всех ИТ-мощностей ТРИЦ в облачную инфраструктуру — информационные системы, включая биллинговую систему собственной разработки, базы данных компании, а также сайт с «Личным кабинетом» и мобильное приложение.